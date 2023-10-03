黑松X金門酒廠創高粱酒界新星 奢華質感限量開搶

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黑松聯手金門酒廠推出源酒系列全新力作「白金龍上市61週年大師百選版」（以下稱大師源酒），持續拓展產品線豐富度，即日起陸續於全台各通路限量上市。受年輕人喜愛的調酒系啤酒也有新品搶市，金色三麥「水果盤調啤No.1」果香十足搭上亮眼外觀，攻陷調酒愛好者的心占率。

黑松「大師源酒」酒香風格沉穩，帶有古董沉木特有的年代感；中段口感富有古早味蜜餞的酸甜滋味，讓酒體飽滿而不刺激，更襯托出醬香的厚重扎實；尾韻持久而討喜，不僅在技術及風味上繼承源酒系列的特色，就連瓶身設計也暗藏巧思，「大師源酒」由黑白調和出質感灰色調，向系列前作致敬。整體瓶身以亮面噴瓷打造金屬質感，搭配古銅浮凸燙金文字及代表性雙龍圖樣，遠觀精緻悅目，觸感更是一流，4日起於全台7-11及全家便利商店皆可店洽預購。每瓶建議售價1000元。

資深啤酒玩家SUNMAI金色三麥推出新品「水果盤調啤No.1」，靈感來自雞尾酒始祖「潘趣酒（PUNCH）」，以噴發的果香和氣泡搭上完美和諧的7.77％酒精度，洋溢柑橘調的天然精油香氣、清新果香席捲味覺，酒標以水果盤機台重現復古遊藝氛圍，每瓶定價99元，即日起於全台7-11販售。飲酒過量有害健康。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！