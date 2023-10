年齡只是數字！她104歲高空跳傘打破金氏紀錄

【中時新聞網 黃凡甄】來自美國芝加哥的老太太霍夫納(Dorothy Hoffner)日前從飛機上一躍而下,似乎將自己的年紀拋諸腦後。她今年已高齡104歲,繼四年前首次完成高空挑傘後,週日她再度挑戰自我,成功打破103歲瑞典阿嬤拉森(Linnéa Ingegärd Larsson)的紀錄,成為世界上最高齡的跳傘者。

《紐約郵報》、《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)等報導,10月1日這天,霍夫納推著助行器來到芝加哥高空跳傘中心(Skydive Chicago Airport),她脫下身上的羊毛外套,換穿上安全帶,在教練的陪同下緩緩走進機艙。

這不是她第一次挑戰高空挑傘。100歲那年,霍夫納的好友計畫去跳傘,她覺得很有趣就一起參加,沒想到一試成主顧。她說,上次教練在她身後輕輕推了一把,而這回當飛機來到13500英呎高度(約4114公尺)時,卻是她自己跨出飛機,縱身一躍而下。

「年齡只是一個數字而已,飛翔的感覺太棒了,」霍夫納落地後向湧上前道賀的親友與記者說,臉上掩不住興奮之情。而這一跳也讓她打破瑞典103歲人瑞拉森在去年創下的最年長高空跳傘紀錄。教練甚至表示,機艙門打開的那一剎那,霍夫納看起來「既冷靜又有自信」。

霍夫納終身未婚,她把自己的長壽歸功於「沒有老公和小孩需要操煩」。她每周固定和朋友相約吃飯,也會外出踏青、旅行,也和年輕人交朋友。接下來她還想挑戰搭熱氣球,對她來說,人生仍充滿許多未知與可能。

