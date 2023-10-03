《盤中解析》中小型股活躍 台股震盪

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【時報記者郭鴻慧台北報導】美國昨夜漲多跌少，台積電ADR收高0.86%，惟今早日股及美股期指同步轉跌，使得市場情緒偏空。而台股雖昨受外資轉買，且台積電(2330)、AI族群再展雄風，促使大盤勁揚203點、以16557點作收，但今日盤初受國際股市干擾，三大期指率先全數開低後，大盤也開低37.07點、為16520.24點，盤面各大類股跌多漲少，台積電及緯創(3231)、晟銘電(3013)、英業達(2356)、廣達(2382)等昨日強勢AI指標紛紛熄火回落，資金轉進中小型股，推升櫃買市場震盪走高。

分析師指出，台股昨日大漲後，今日震盪走低，跌幅漸漸收斂，一度小翻紅，國慶長假在即，買盤積極度並不高。台股指數9月份指數持續探低點，整體量能持續遞減，整體量價結構呈現價跌量縮的整理走勢，10月月線若量能無法擴增，整理格局恐難掙脫。

盤面上，台積電今日開低後，壓在平盤下方整理；台燿(6274)投信連買，漲幅逾2%，股價創兩年半新高；圓剛(2417)前3季獲利有望轉正，狂飆7%以上；矽光子概念股熱騰騰，訊芯-KY H2業績可望逐季攀升，今日鎖漲停登高一呼、波若威(3163)大漲逾5%，股價突破百元，站上月線、華星光(4979)漲幅逼近3%；晶豪科(3006)有量有價，守住季線，並站上月均線。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI Server已於9月開始出貨，顯然AI Server已成為大趨勢，而製造業也有機會在年底前重新迎接新一波庫存回補週期，雖然短期盤勢可能受美債殖利率攀升和美元指數上揚影響，出現震盪走勢，然而就基本面來說，台股第四季獲利年增率轉正預期不變，同時預估中國大陸刺激政策效果可望逐步展現，2024年企業獲利年增率有機會擴大，並支撐台股重回長多格局。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，目前最令市場樂觀的，就是聯準會用來衡量通膨的重要指標，8月核心PCE物價指數僅較前月小幅增加0.1%，低於市場預期，年增幅為3.9%，創兩年來最小增幅；此外，受到能源成本的上升影響，整體PCE物價指數雖月增0.4%，但仍低於市場預期。由於數據較市場預期溫和，讓市場解讀為聯準會打擊通膨的努力逐漸奏效，同時認為聯準會可能年底前不再進一步升息。美國參議院通過臨時支出案，讓美國政府能維持正常運作至11月17日，暫時化解關門危機，且根據歷史經驗，美國政府關門往往能順利解決。