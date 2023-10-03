賴清德拋利多每年促投1,500億 要助新創企業這樣做

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民進黨總統參選人賴清德今（3）日拋出「創新經濟，智慧國家」政見，將打造創新創業雨林生態系，政府會針對高中低風險的投資機會，擬訂不同投資策略和能量布建，目標5年內創造2萬個新創就業，新創投資金額每年促成達1,500億元，10年內台灣將成為創新解決方案的淨輸出國。

他說，不管是國發會天使基金，或金融單位的創新創投基金，大家會一起來做，讓有志於新創事業的年輕人更便利地獲得早期資金。

賴清德上午舉行第四場「國家希望工程」國政願景發表會，青平台基金會董事長鄭麗君、青平台顧問中研院士朱敬一、新境界文教基金會董事陳正然、台大財務金融系教授石百達、台灣智庫執行長呂曜志等人出席。

賴清德今天上午出席第四場國政願景發表會，以「創新經濟，智慧國家」為主軸拋出7大主張，其中在打造「創新創業雨林生態系中，賴清德設立3大目標，包括5年內創造2萬個新創就業機會，新創投資金額每年達1500億元，10年內讓台灣成為創新解決方案的淨輸出國。

具體作法上，賴清德說，要優化生態系國際化，透過法規調適、增加投資力道、擴大國際新創聚落，推動新創業生態系國際化。另將開拓新創國際視野，提供年輕創業人才海外創新實習機會，吸引國際行銷專業人才加入台灣新創團隊。同時會啟動國家策略性投資，政府針對高中低風險的投資機會，擬訂不同投資策略和能量布建，以方面年輕人在國家能夠有創新創業的機會。

賴清德補充，台灣創新創業要跟國際接軌，之前科技部也有提出許多計畫，把有創業需求、具備創業條件的年輕人送到矽谷去見習、實習，開拓他們創新創業角度，未來會持續加強，包括日本、歐洲、以色列都有很好的創新創業經驗及據點。

媒體追問，新創企業要獲得早期投資金非常困難，每年1,500億元目標是否太樂觀？賴清德表示，每年1,500億元不是過於樂觀的推估，而是展現強大的決心推動新創事業，其來源包括新創本身、創投產業、金融業及國家政府資金挹注，從早期資金到各階段不同資金來源的加總。