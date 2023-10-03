台積電贊助每月1.5萬獎學金 台科大赴印尼、越南招外籍生

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台科大與產業首次合作國際產學獎學金計畫，10月2日至6日赴印尼、越南招收外籍生，此計畫由企業贊助學生於2年就學期間免繳學雜費，以及每月1.2萬元生活獎助學金，學生碩士畢業後需至贊助企業服務2年，外籍生將留台灣服務或赴企業位於母國的分公司服務。

台科大此次由工程學院副院長王丞浩領軍，行程將拜訪胡志明市百科大學 、印度尼西亞大學 、印尼泗水理工學院 ，共有機械系、材料系、營建系、自控所、電子系、電機系、資工系、產業創新學院等系所教授們共同參與。

王丞浩表示，此行除了進行各系所雙邊學術交流及洽談交換生事宜之外，也將面試申請碩士班與產學獎學金計畫的外籍生，並推薦表現優秀的學生給企業進行下一步面試。

台科大表示，此次共有奇鼎科技、信創營造、訊凱國際等企業參與台科大產學獎學金計畫。特別的是，工程學院也受台積電委託挑選1至3位表現優良的學生，由台積電贊助學生每月1.5萬元獎學金，學生至多可受領2年。

台科大產學獎學金計畫是由企業先提供獎助生名額，再進行產學雙方媒合，接著學生於台科大就讀2年，畢業後留在企業服務2年。就學期間2年的學雜費由合作廠商支付（每學期 5萬6910元，共4學期)，此外，每月生活獎助學金1.2萬元也由合作廠商支付，預計每名學生共計補助51.8萬元。

申請產學獎學金計畫的學生必須為東南亞理工科系名校畢業，申請時需附上英文及中文語言檢定證明，且在台就學期間需學習中文，並於畢業前通過TOCFL檢定入門基礎級，學業成績需保持平均之上，碩一升碩二暑假應至簽約企業實習，並於畢業後留在企業服務2年。

來台灣已經超過10年的台科大工程學院越南籍助理教授武德勝表示，他在越南唸完胡志明大學化工碩士後，因獎學金來台科大就讀第二個碩士學位，原本計畫碩士畢業後前往歐美國家攻讀博士，但因為愛上台灣的生活環境，於是接續於台科大化工所博士班完成學業並來台工作。