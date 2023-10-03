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《匯市》新台幣再貶破32.3元 外資逢高調節台股壓力未除

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【時報記者任珮云台北報導】台北外匯經紀公司新台幣匯價今早開貶走貶，盤中貶破32.3元；而台股早盤多頭追高乏力，AI指標股拉回休息。

台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以32.26元貶值2.3分開盤，開盤不到一小時貶破32.3元，最低來到32.322元，貶值8.5分。

據央行統計，外資過去三年半在台股賣股702億美元，加上同期間收穫552億美元的股利，獲利了結資金高達1254億美元（約新台幣4兆）。而外資未實現獲利還有3327億美元（約新台幣10兆）。

中央銀行剖析外資投資台股策略，直指外資長期投資績優股並適時汰弱留強、調整持股，因此得以分享台灣經濟成長利益，累積3年半來，獲利了結資金達1254億美元。

央行觀察，外資近年採取逢高調節持股策略，2019年底至今年8月底，台股經歷大幅震盪，外資在這期間，雖然也有短線大量買超台股，但台股拉高後，持續逢高獲利調節持股，累積3年半來，賣股702億美元，加上同期間獲配豐碩股利552億美元，獲利了結資金達1254億美元，且多數以盈餘匯出。

央行表示，鉅額資金匯出後，截至今年8月底，外資投資國內資產市值約5625億美元，扣除所匯入本金，帳上仍握有未匯出的龐大獲利3327億美元；不考慮再投資收益，外資持有市值加計匯出資金，相比2019年底持有市值的總報酬率約57%，顯示外資長期布局績優股，輔以逢高調節的投資策略。

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