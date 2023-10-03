聯邦政府關門也不怕！美國Q4經濟穩了 謝金河曝關鍵

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【旺得富理財網 李宗莉】無懼累計升息21碼，美國第3季GDP逆勢看高，除有機會以4.9%擊敗外界預估的1.9%，也讓經濟軟著陸的機率升高。財信傳媒董事長謝金河指出，泰勒斯演唱會、賣座電影芭比等4大超級巨星，替美國上季創造85億美元產值，代表只要軟實力夠強，經濟就能逃過崩壞，甚至交出漂亮成績單，值得台灣借鏡。

謝金河在臉書以「碧昂絲、泰勒絲演唱會，奧本芭比電影的驚世傳奇」為題發文，指出日前工商時報點出高油價、高通膨與政府可能關門等問題，以鮮明標題形容美國經濟「四面楚歌」，但美國第3季在強力升息下，下月將公布的第3季經濟成長率可能高達4.9%，遠遠高於經濟學家預期的1.9%平均值，看好美國經濟軟著陸的也愈來愈多。

其中，2部超賣座電影及2個超級巨星演唱會，創造了美國第3季GDP傳奇。兩個超級巨星是碧昂絲（Beyonce’）及泰勒絲（Taylor Swift），她們各自舉辦的巡迴演唱會，歌迷在門票、旅宿及周邊商品的消費，平均高達1300美元，為美國第3季創造54億美元的產值。

還有在台灣也造成轟動的奧本海默及芭比，合力貢獻31億美元的票房收入，這2個超級巨星，加上2部讓阿湯哥「不可能任務」失色的超級賣座電影，合力為美國第3季GDP帶來85億美元的產值，占當季消費支出0.7%，占全美GDP的0.6%，凸顯美國在後疫情時代，美國人民娛樂、服務消費的需求強勁。

從去年3月16日美國聯準會展開升息以來，美國升息11次，共升21碼，照理說，世界經濟應快速崩壞，沒想到美國仍能交出漂亮成績單，謝金河指出，最大的關鍵就是美國軟實力夠強。

台灣的電影票房能超過1億元台幣，已經是賣座電影，而美國的賣座電影，經常可以突破10億美元，大市場加上民眾有錢、努力消費，是前總統川普常掛在嘴上「讓美國再偉大」的底藴所在，也是呂宗耀大師口中「滾動式經濟繁榮」。