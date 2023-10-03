華航飛歐美加 10月起全艙等享用頤宮中餐廳頂級粵菜

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華航（2610）攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」打造新穎機上料理，全新菜單10月起上線。

華航新一季菜色在台灣前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用頤宮中餐廳打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙／商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙／商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋精緻甜點。

連續6年摘下台灣米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳，為華航豪華商務艙設計秋季主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，選用頂級中東四頭鮑、花菇慢燉數小時，搭配撈麵吸收濃郁鮮味；另新設計開胃五品小菜椒麻蘿蔔、桂花南瓜、檸檬苦瓜、秘製燻蛋、水晶凍肉，以台灣金瓜、白玉苦瓜、烏骨雞蛋等在地食材入菜；甜點可享用冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨。

隨季節更迭，明年1月豪華商務艙主菜推出「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，加拿大龍蝦加上米其林三星主廚陳偉強結合川菜的創意，淋上特製麻婆豆腐，增添辛香暖意。

豪華經濟艙主菜則以主廚私房菜為構想，陸續推出家傳牛肉撈麵、豆豉蒸肉排煲仔飯；經濟艙旅客則能享用蝦仁叉燒星洲炒米粉，明年1月可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵等道地的粵菜。

華航和海外唯一授權在台灣開設的東京名店「燈燈庵」餐廳，為日本航線推出豪華商務艙／商務艙專屬「秋麗」季節菜單，主菜享用鮭魚黃韭燒及黑毛和牛胡麻照燒，搭配以蕈菇椎茸烹製的炊飯。承襲燈燈庵東京本店派駐台灣的日籍料理長廣中新輝師傅之職人料理精神，從前菜、旬肴、主菜到甜點都採納台灣在地食材入菜，集結柿子、蘑菇、菠菜、胡蘿蔔等，另嚴選日本北海道產的夢美人米、和牛、鰹魚片、昆布等，交織出隨季節變幻的日式美味。

廣受歡迎的燈燈庵經典菜色勾玉豆腐，及招牌甜點紫薯黑糖饅頭，10月在華航班機一樣吃得到，甜點也將享用秋令水果特製的秋麗香蕉慕斯、蘋果紅酒煮，完整品味燈燈庵會席料理。

法朋烘焙甜點坊為華航打造獨家聯名系列甜點，在秋季新推出太妃糖百香果馬卡龍，明年1月則將提供葡萄柚慕斯檸檬香緹塔。

華航也持續透過餐飲推行在地食材、環保永續，實踐可持續發展的營運理念，以多元美食風貌滿足旅客。