緯創等AI伺服器4雄僅1家能抱？老手Q4選股畫重點

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【旺得富理財網 李宗莉】台股Q4開局，AI上演破底翻走勢，盤點廣達等AI伺服器4雄，資深分析師建議，其中廣達AI伺服器占比5成最高，且股價已站回季線最強，至於緯創、技嘉、英業達等3家，屬於季線負乖離過大後的跌深反彈，尚未扭轉成中多格局，本季漲幅恐遠遜記憶體族群，威剛、群聯、點序等3檔指標，股價更有機會創高。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台股新一輪多頭周期現在就展開，但相關個股也不是看財報或EPS，而是被多數人誤解、不相信的族群，才是籌碼最乾淨的股票。

如美光9/27公布財報財測，本季財測仍虧損，第1天重挫4.41％，第2天立刻上漲4.34％，將財報利空的失土收復，但這次美光低點守住季線比費半大盤來得強，暗示其中必有貓膩。

美光是全球第3大記憶體生產商，98％收入來自DRAM及NAND Flash，是典型景氣循環股。景氣循環股的股價最關鍵不是看財報，而是記憶體報價。以NAND的價格為例，最高下跌47％，現在雖觸底反彈，但生產商尚未賺錢。美光本季財測很難由虧轉盈，但不賺錢不代表股價會再跌，反而會漲，而且會大漲一段。

記憶體股價怎麼選，這次NAND Flash反彈比DRAM更早，因NAND原廠虧損大，銷售價格低於生產成本。集邦科技預測，Q4 NAND漲價3~8％，高於原估的0~5％，2023年基期較低，使2024年需求兩位數成長，達到16％。

因此，記憶體價格上漲就是進場訊號，威剛、群聯、點序是NAND最相關的3檔股票，目前都在季線之上呈現中多格局，趁美光財報雜音干擾逢低布局，Q4股價都有創波段新高機會。

至於AI族群，蔡明彰提醒，不可對資料中心、伺服器廠商的Q4股價抱持太高期待。AI伺服器目前只佔整體伺服器出貨的10％，90％仍是傳統伺服器。

廣達AI伺服器佔比50％，是少數展望較佳，股價已站回季線，但緯創、技嘉、英業達仍以傳統伺服器的佔比較大，與季線負乖離後將跌深反彈，但不會扭轉走入中期多頭格局。

他也認為，美光法說的真正重點，是客戶繼續降低記憶體過剩庫存，個人電腦及智慧手機大多數客戶庫存正常水準，汽車也庫存正常，只有傳統伺服器客戶庫存有待改善，2024年初將恢復正常，由此可知PC及手機Q4有補庫存契機。

從聯發科、義隆、聯陽、矽創、天鈺等相關IC設計，在這一波下跌1200點時都沒跌到，就是股價看好的訊號。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。