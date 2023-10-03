156萬人10月領錢啦！11檔ETF除息秀登場 最高一次入手近9千

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【旺得富理財網 李宗莉】統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息，至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中，僅00929在10/24除息，每單位配發0.11元，最遲須在10/23前買進，其餘包括0056、00888、00922等10檔，均在10/19同日除息，則要在10/18前買進並持有，每單位配發1.201~0.141元不等，若每檔以持有1張計算，光是10月累計就能進帳8996元，等於一口氣幫自己加薪快9千。

從配息頻率觀察，00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。

其中，受益人數高達92萬人的0056，昨（2）日公布第1階段配息為1.2元，高於前1季度的1元水準，今年配息金額達2.2元，創歷年新高，以昨日收盤價35.74元計算，年化殖利率達6.15％。法人統計，0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配僅5個交易日填息完畢，是第13年連續填息，11/14為股息發放日。

至於今年甫成立的生力軍00929，挾帶月月配特色，掛牌不到4個月，規模快速增加，現已突破800億元至839億元，受益人數約38.6萬人，本次將配發0.11元，除持平近月配息表現，若以評價日9/28淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64％、年化殖利率約7.67％，股息發放日訂為11/17。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。