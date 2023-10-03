《傳產》全台Q3推案量縮手 選前房市3主軸

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【時報記者郭鴻慧台北報導】據591新建案統計，六都、新竹第3季總銷金額為4588.7億元，季減8%、年減11%，寫下近一年各季總銷新低；新進場個數達390件，新增逾2.5萬戶，雙雙較上季及去年同期減少1~2成。房價部分，全台新案開價與成交價站穩5字頭，以往有台積電議題加持的新竹、高雄及台南等地，房價年減幅約4~12%，但雙北、台中等地年漲10%。

數字(5287)旗下的591新建案指出，延續928檔期量縮格局，第3季推案力道持續弱化，尤其在總統大選白熱化及囤房稅2.0等議題攪局下，政策環境忽高忽低難以預料，造成建商不願當出頭鳥，寧可暫緩推案或低調行事，部分地區開始步入盤整階段。惟在新青安房貸、央行利率連2凍等利多進場下，市場空頭氛圍已被沖淡不少，剛性自用買盤逐漸回籠，低總價、小坪數的產品銷況仍能傳出捷報，估計到選前房市都將確立「多空拉鋸、量縮價穩、個案表現」三大主軸。

台北市因房價持續走高，加上市場局勢混沌影響購屋客心態，進場個案數、總銷及戶數較去年同期持續縮水2成上下，也導致第3季來人與成交狀況遲遲未能回春，預計選前北市推案將保守發展。

新北市今年推案力道略減，不過受惠北市高房價外溢效應，加上新青安房貸及928檔期案場主打促銷等活動，催出首購、首換等自住客出籠，位處北市第一環的行政區如三重、板橋等，除了有新進場個案拉抬聲勢，也能仰賴知名度較高的指標案撐住買氣，撐住一定銷況。

桃園因供給仍處高水位，加上下半年建商保守推案，改採全力衝刺銷售。新竹市東區、竹北市，缺乏指標案支撐下漲勢熄火，導致Q3新案每坪成交價、開價較去年同期回檔約5至6萬，年跌幅超過1成。

台中市本季在西屯、北屯等蛋黃區仍有超過百億的推案量進場。不過一級戰區如北屯區14期重劃區，就因房價過熱人流有限；但房價平均約3字頭的烏日區，吸引台中首購族、外地置產客出手，尤其是位在周邊高鐵站或鄰近特區的自住型產品更是搶手。

至於南二都，台南本季進場的新案量體十分有限，故持續呈現量縮走勢。高雄本季看點仍是北高雄橋頭、楠梓等區。