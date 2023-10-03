新台幣貶不停 央行上半年砸8.8億美元調節

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美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號，美元指數續獲支撐，非美幣別近期承壓，新台幣持續緩貶，今年一舉貶破32元大關。中央銀行3日發布書面報告指出，今年上半年包括Fed、歐洲央行（ECB）與英國央行（BoE）持續緊縮貨幣，亞洲貨幣走勢偏弱，國內匯市美元供需大致相當，央行小幅調節匯市淨賣匯8.8億美元。

立法院財政委員會4日邀請央行進行業務報告，並審查2023年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，央行書面報告3日先出爐。

央行報告指出，上半年新台幣對美元貶值1.37％，惟貶幅小於日圓、人民幣及韓元，國內匯市美元供需大致平衡，央行上半年淨賣匯8.8億美元，若加計去年下半年央行淨賣匯47.5億美元，合計近一年內，央行淨賣匯達56.3億美元，約當國內生產毛額（GDP）的-0.76％。

央行指出，今年第三季以來，市場預期美國經濟可望軟著陸，加以外資賣超台股，並併同股利匯出，匯市出現美元超額需求，至9月28日止，新台幣對美元較6月底貶值3.51％，較去年底更貶值4.83％， 但仍相對其他貨幣穩定。

央行強調，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型， 維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美 元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣， 有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。

央行也提到，今年8月底止，我國外匯存底為5,655億美元，較上年底增加106億美元；至今年6月底本行外幣流動性約為6,956億美元，包括官方準備資產5,698億美元、其他外幣資產327億美元、以及其他未來一年內可使用的外幣流動性931億美元。

另，央行也公布，央行2024年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計2,000億2,706萬元，較上年度預算繳庫數增加193億194萬5,000元。