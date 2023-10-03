「台股3理由迎千點行情」 30年老手揭4大AI股買點

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【旺得富理財網 王順泉】台股昨天大漲203點攻上半年線，今天早盤卻在平盤下震盪，昨天強勢的AI股緯穎、緯創、廣達等，紛紛出現拉回，昨天的大漲是否僅為「一日行情」？永誠國際投顧分析師楊少凱表示，第4季「千點行情」即將開啟，過程中若出現震盪拉回很正常，大盤處在築底起漲階段，投資人進場布局還來得及。

楊少凱昨在解盤節目中表示，中秋連假期間，美國出現2項利多，一是8月核心PCE(個人消費支出)創2020年底以來最小月增幅，代表聯準會在對抗通膨取得進展，二是美國政府關門危機暫解除。這2項利多激勵台股上漲。

楊少凱表示，10月第1個交易日台股上漲2百多點，成功回補9/21向下跳空缺口，開啟第4季「千點行情」序幕，未來幾天若出現震盪或拉回都是正常現象。AI概念股昨再度躍居盤面焦點，廣達、緯創、緯穎、技嘉、世芯-KY、創意等，都獲買盤進駐。

其中，廣達9/19來到C-5浪末段，新的買點到了，加上廣達董事長林百里釋出利多消息「AI算力需求超越摩爾定律」，並駁斥先前微軟砍AI訂單傳聞，更強調「有很多大訂單進來」，接著股價一路走高，但這不是終點，後面還會有更大的行情。

技嘉也在9/18來到C-5浪末端，波段買點到了，雖然沒出現漲停板，但是一路漲，昨天觸及300元短線目標價減碼賣出。此外，緯創、緯穎時間波修正已滿足，過完中秋後也開始上漲。

楊少凱表示，國發會上周公布8月景氣燈號，雖然還是低迷藍燈，但強調「最壞情況已經過了」，各預測機構也普遍預測第4季出口將轉正，對景氣回升有很大助益，若再加上選舉行情，以及國際情勢逐漸穩定，後市「千點行情」指日可待，大盤目前仍處於「築底區」，還在起漲階段，想進場還來得及。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。