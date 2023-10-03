澳洲前總理將訪台 陸大使批：向台獨發出錯誤訊息

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澳洲前總理莫里森將於11日至12日訪台，並參加第7屆玉山論壇發表演說，展現對台灣的支持。中國大陸駐澳洲大使肖千警告，莫里森訪台是公然向台獨勢力發出錯誤訊息，呼籲澳洲政治人物不要被台獨勢力所利用。莫里森則駁斥，該大使無權警告澳洲國會議員不能前往台灣。

中國駐澳洲大使肖千在大陸十一招待會上向中澳媒體吹風，他在回答記者關於莫里森將訪台的提問時表示，不管是澳國會議員，亦或是前總理，均屬於政治人物，出訪台灣具有明顯政治意義，是公然向台獨勢力發出錯誤訊息。希望澳方個別政客擯棄冷戰思維和意識形態偏見，堅決恪守一個中國原則的政治承諾，不以任何身分與台獨分子進行接觸，不被台獨勢力所利用。

莫里森駁斥稱，這位大使無權警告澳洲國會議員不能前往台灣，也無權決定澳洲如何執行「一個中國」政策，澳洲國會議員可以自由前往他們選擇的地方。他說，「我非常期待訪問台灣，慶祝他們作為一個成功的民主國家所取得的諸多成就，他們建立了高度成熟和卓越的市場經濟，在本地區和全球都發揮著如此重要的作用」。

莫里森擔任總理期間，中澳關係惡化。工黨領袖艾班尼斯2022年執政之後，中澳關係持續改善。肖千在十一招待會說，兩國外交、經濟、教育、議會、地方等交流逐步恢復，各領域合作取得亮眼成績。2022年中澳貿易突破2000億美元。2023上半年中國赴澳留學生達13.3萬人，占全澳國際學生21％。今年8月，中國恢復赴澳出境團隊遊。