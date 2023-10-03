花蓮溫泉專車10／7啟動 今起開放報名

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時序入秋，天氣將逐漸轉涼，花蓮擁有瑞穗溫泉與玉里安通溫泉，縣府每年推出太平洋溫泉季「花蓮溫泉專車」，開放報名幾乎就秒殺。今年將於10月7日至11月26日提供一日遊及二日遊行程，遊客只要搭上專車，就能輕鬆前往兩大溫泉區及中南區特色景點旅遊，今天起開放預約報名。

縣府觀光處長張志翔表示，每年進入秋季，就會接到民眾詢問溫泉專車訊息，今年提供一日遊及二日遊行程，其中一日遊提供花蓮兩大溫泉區「瑞穗溫泉區」及「玉里安通溫泉區」各2條路線，共4條路線，每天從花蓮轉運站發車，8人成行，每人平日750元、假日850元，費用含午餐、泡湯、隨車專業導覽、伴手禮及保險，相當超值。

瑞穗溫泉區路線今年新增「吉蒸牧場」，遊客將在牧場中享受香醇的牛奶鍋，其中一條路線也特別規劃前往「彌勒有機果園」，包含有機農場導覽、採果、體驗手作檸檬磅蛋糕及手沖咖啡。

玉里安通溫泉區分別規劃玉里線及富里線兩條路線，玉里線將前往南安遊客中心、瓦拉米步道及玉溪農會等特色景點，富里線則有大農大富平地森林、富里鄉農會特色午餐及DIY、市區走讀及馥茶堂等。

除了「溫泉專車」外，主要活動「2023花蓮太平洋溫泉季」則於10月28日至11月26日在瑞穗、安通溫泉區登場，今年於「瑞穗溫泉公園2.0版」設有光影展區，展區內可看到大型竹編柚「柚見星空」燈飾，還可免費泡露天足湯放鬆身心。

在安通溫泉區則有沿路浪漫燈飾，還有彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點，以及結合在地溫泉與美食的傳統日式建築可參訪。行程安排，都讓遊客享受「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」的暖心好湯。