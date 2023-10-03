果王果后都中鏢！進口山竹、日本水蜜桃、越南榴槤全農藥超標

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食品藥物管理署公布最新邊境檢驗結果，泰國進口山竹、越南進口鮮榴槤、日本進口水蜜桃及梨子，皆被驗出農藥殘留超標，依規定退運或銷毀。泰國山竹近半年已有8批違規，食藥署已行文泰國要求改善措施，對方已回文承諾，將加強農藥管控。

食藥署每周公布邊境檢驗不合格名單，本次共15項，多種進口水果都有違規情形，泰國山竹再度上榜，由佳和鮮果貿易公司進口，共1704公斤，遭檢出農藥賽滅寧殘留0.05ppm。食藥署副署長林金富說明，目前山竹在國內並未沒有訂定殘留容許量（MRL），以定量極限0.01ppm為法規值，超過即違規。

林金富說明，近半年來泰國山竹共有8批不合格，分別來自6家進口業者，針對本次違規的佳和鮮果貿易公司採逐批檢驗，其餘業者進口的泰國山竹採加強抽批（20％到50％）；另食藥署已行文泰國官方，要求改善措施，對方也已經回文說明，會加強農藥管控、輔導農民正確使用農藥等，如有驗到不合格產品會停止輸入台灣。

另外，日筑股份有限公司自越南進口鮮榴槤，共有1.6萬公斤，遭驗出殘留農藥滅達樂0.02ppm，依規定退運或銷毀。林金富說明，滅達樂依規定不得檢出，該業者先前已經是加強抽批，本次會拉高到逐批檢驗。

日本水蜜桃共1188公斤，由商田實業有限公司進口，遭檢出殘留農藥陶斯松0.03ppm，超過定量極限0.01ppm。林金富說明，近半年檢出第二批日本水蜜桃違規，來自2家進口業者，目前針對日本水蜜桃採加強抽批（20％到50％）。

本次邊境檢驗不合格名單還有2批日本進口梨子，分別由新鮮貿易股份有限公司和元霖實業有限公司進口，皆來自日本鳥取縣，共4667公斤，都被驗出農藥Dichlorprop殘留0.02ppm，依規定退運或銷毀。