貳樓桃園華泰店開幕 攜手好丘推出紐約客最Chill早午餐

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2023年貳樓餐飲集團繼淡水店、台中秀泰文心店接續開幕後，正式插旗以美式Outlet為概念的華泰名品城駐點，標榜結合紐約商業繁榮和文化多樣性，孕育出位於華泰名品城的新概念門店，於3樓主題餐廳區開幕，為今年貳樓餐飲集團15週年畫上一個完美的句點。慶新店開幕，任選一項貝果限定餐，可享有全品項咖啡半價優惠

貳樓汲取美式文化的精髓、紐約人代表性早餐－貝果，作為這次桃園華泰店的限定主題餐點，貳樓特別和台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」合作，以好丘精心手作的美味貝果聯名推出兩道限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry 酪梨火腿貝果」，消費者可體驗道地紐約客貝果加上香濃咖啡的組合。

「貳樓桃園華泰店」一期3樓主題餐廳區亮麗登場｜還原紐約時代廣場霓虹炫麗的五光十色

貳樓桃園華泰店坐落於台灣最大露天美式購物中心「華泰名品城」一期3樓主題餐廳區。貳樓再度攜手「晴天見設計」統籌空間規劃、「亦星室內設計」委任監造，以紐約市的標誌性地點第五大道和時代廣場為設計靈感來源，融入東岸永不停歇、追尋夢想的精神，以紐約街頭元素為背景，打造猶如身處於世界的十字路口時代廣場「第貳大道 The SECOND Avenue」，搭配如同街上五光十色的直立燈飾，彷彿身歷其境的沉浸式體驗。

「貳樓桃園華泰店」以電影《全面啟動》為概念，將高聳建築物倒掛於天花，呈現電影般城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，猶如現實與夢境天翻地覆的顛倒城市，穿越一趟城市風情和電影幻想的視覺饗宴。整體色彩以咖啡色泥牆為背景，搭配都市角落獨有的美式街頭塗鴉，重現紐約的花花世界和街頭風貌，店內特別值得一提的中島檯面，以「中央公園」為設計概念的公園模型，豐富的設計細節，無疑讓人有如漫步於紐約市中心，享受一場美式尋味之旅。

紐約擁有最輝煌的貝果文化底蘊、豐富多元的貝果選擇，貳樓以道地美式風格，不僅重現紐約客經典早餐，也打造出在地台灣口味的桃園華泰店限定餐點，這次與「好丘Good Cho’s」攜手合作，更透過美式餐點採用台灣道地品牌食材，來激盪全新的文化交融。好丘堅持只做台灣最好的貝果，以長時間低溫發酵，搭配獨特水煮烘焙法打造的貝果口感，一直是台灣貝果控心中的逸品，最適合打造道地美式貝果早午餐。同時，好丘以「好的人事物聚集成丘」為品牌精神，與貳樓以「美好就該接貳連三」兩品牌的核心價值不謀而合，都期待能將美好傳遞給更多的人。

限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，是紐約最經典的貝果風味，以好丘的四季春貝果為主體，以東台灣帶有淡雅梔子花香的原生茶葉細磨拌入麵團，一口咬下除了原生的麥香味外，尾韻帶出甘甜烏龍韻味及清新茶香，包覆貳樓特製奶油起司和燻鮭魚，搭貝清脆黃瓜薄片，濃郁又清爽內餡搭配外皮的自然茶香，入口時釋放出鮮甜適中的風味，激盪多層次口感令人無法抗拒。

「Mulberry 酪梨火腿貝果」以來自南台灣野生桑葚果的貝果為主體，天然酸甜滋味散發濃烈的在地莓果氣息，特別選用軟中帶脆的酪梨，使用特調辣油醃製調味，搭配鹹味火腿帶入平衡點綴，鑲著一顆完美太陽蛋，一口咬下半熟蛋液伴隨內餡香氣化開，滑潤濃郁與辣中帶甜的垂涎滋味，相信很快就成為大家的口袋名單。