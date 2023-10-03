《國際產業》助華為打造晶片廠規避美制裁？這些台廠被點名

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，數家台灣科技公司正在協助華為在深圳打造晶片廠以規避美國祭出的制裁。現在正逢台灣大選且北京對台灣的文攻武嚇日益升高之際，如此不尋常的合作可能激起台灣國內的不滿情緒。

被該報導點名的台灣公司包括亞翔工程（L&K Engineering）中國子公司、崇越科技（Topco Scientific）中國子公司、矽科宏晟 (Cica-Huntek Chemical Technology)等。

報導指出，這些公司取得深圳鵬盛科技、鵬芯微集成電路的供應合約，其中，鵬芯是華為的晶片供應商，在去年也被美國列入貿易黑名單。

法務專家表示，目前尚不清楚這些台灣公司可能協助華為是否違反了美國的制裁規定，因為美國的限制措施旨在禁止華為取得美國技術，而非阻擋華為的所有業務。在沒有更多細節的情況下，目前並不確定這些供應商正在使用哪些技術與設備，也就難以判定這些台灣公司是否違反美方規定。

台灣經濟部對此回應表示，將調查上述幾家台灣公司與華為的關係。

報導指出，在北京不斷對台灣進行軍事威脅之際，台灣最重要的半導體產業成員卻可能協助了遭美國制裁的華為開發晶片，以突破美國的封鎖，這樣的合作並不尋常。台灣成功大學教授則表示，台灣公司協助華為打造晶片廠，而這些工廠生產的晶片最終可能用於針對台灣的導彈，台灣政府應當嚴正看待這個問題。