《電通股》買盤敲進 蔚華科放量登逾1月高價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】半導體測試設備廠蔚華科(3055)近日股價在買盤敲進下發動上攻，今（3）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.1％至39.15元，回升至8月底以來逾1個月高價，早盤維持逾5.5％漲勢，表現強於大盤。不過，三大法人仍偏空操作，上周合計賣超155張，昨日續賣超30張。

蔚華科2022年展開業務重整，年初及年底分別出售子公司上海達上貿易及合肥蔚思博，退出快速消費品及驗證分析業務，聚焦設備代理及自製設備業務。由於快消品及驗證分析業務過去分別貢獻合併營收達近46％及10％，導致蔚華科去年起營收規模明顯銳減。

蔚華科2023年上半年合併營收7.23億元，年減22.35％、創同期新低。但營業虧損降至1.01億元，為近3年同期最佳。配合業外收益跳增達1.83億元、創同期新高挹注，歸屬母公司稅後淨利0.54億元，較去年同期大幅轉盈，每股盈餘0.48元，雙創近5年同期高。

蔚華科表示，過去主要經銷半導體設備，近年積極發展自有產品，以因應地緣政治改變造成的設備代理經銷不確定性。蔚華科8月自結合併營收1.23億元，月增22.56％、年減30.83％，為近3月高。累計前8月合併營收9.47億元、年減26.79％，仍處同期新低。

蔚華科9月中公告，董事會通過投資數位光學欣興品牌南方科技投資案，規畫透過二階段投資取得約95％股權，公司表示，透過投資南方科技，可望進一步拓展蔚華科的自有產品組合，跨足化合物半導體及光學應用領域，使公司具備更好的獲利能力。

蔚華科認為，南方科技的核心5D顯微技術與數位光學技術，結合公司現有半導體設備銷售服務團隊，能更快打進光學應用市場。而電動車市場帶動碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等元件需求遽增，透過南方科技的檢測技術與設備，能協助客戶調整製程以提升良率。

蔚華科首階段將參與南方科技現增，斥資約1.08億元取得南方科技增資後約51％股權、ｓ納為集團子公司。待南方科技完成蔚華科訂定的業績目標後，將啟動第二階段投資約1.86億元，合計二階段共投資約2.94億元，預計共取得95％股權。