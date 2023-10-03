Automation Fair 2023自動化博覽會擴大舉辦

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Automation Fair 2023自動化博覽會將於11月6~9日在美國麻塞諸塞州波士頓，全新擴大舉辦。這場由RockwellAutomation主辦的獨一無二、探索無限商機的盛會，將聯合揭曉最熱門的創新技術、最頂尖的專家和最新的策略，精彩程度更勝以往。

本屆標榜「探索成就並展望未來的無限契機」，參加者將準備體驗雙倍的參展優惠、三天全面開放的主題演講、與產業專家的獨家面對面交流、獨特的參訪體驗、互動式展場等，現在開放報名，歡迎踴躍參加！

RockwellAutomation表示，在連續四天的大會中，來賓們將可探索生產最佳化、員工賦能、風險管理、永續發展和數位轉型實現的方法，所帶來空前的全新體驗，靈感泉湧，現在就可選擇適合您的通行證，報名這場今年擴大舉辦的自動化博覽會。本屆精彩內容包括：

一、超過325場由洛克威爾、合作夥伴和客戶所舉辦的會議，内容包括高階主管精闢見解、產業解決方案，還有實用技巧和實作學習。

二、500/小時進階教育訓練，有機會利用進階課程通行證獲得多達26個專業發展時數學分。

三、產業論壇、同儕學習、小組討論、入門技術會議、新產品亮點介紹、互動交流以及一般通行證中包含的所有內容。

四、為期半天的全新高峰會，内含多場針對4組不同領域專業人士的獨家節目，包括製程自動化專家、ESG專業人士、OEM領導廠商和Plex客戶

五、3場全新的精彩主題演講全面開放給所有對象，專家將就製造業的未來和建立文化韌性等主題分享他們的願景。

六、實地參訪：包括客戶、合作夥伴和洛克威爾的廠區，觀摩洛克威爾和合作夥伴應用在現實世界的解決方案。

七、佔地50萬平方英呎、擴大舉辦的博覽會，有120多個攤位和新產品劇場展示、虛擬生產線和專人導覽

八、在展期用餐、點心時間和招待活動中，有專門的交流時間可和產業同好進行互動和學習。

曾經參加過Automation Fair的業者回饋表示，「參加Automation Fair 2023自動化博覽會是一種投資，您將能獲得比過往活動更難以想像的豐碩收穫。」

報名網址：

https://www.rockwellautomation.com/zh-tw/company/events/in-person-events/automation-fair.html?utm_medium=Email&utm_source=AP_EV_AF_Invitation_2023_09&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_AP_CMP-06082-Z2P5M7&utm_content=AP_EV_TW_Automation_Fair_Invite_2023_09