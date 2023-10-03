賴清德政見首拋設立印太產業園區

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民進黨總統參選人賴清德今（3日）參與第四場「國家希望工程」國政願景發表會，聚焦「創新經濟，智慧國家」主軸，他首度拋出產業創新與國際布局主張，將透過國際合作，在印太地區推動設置「產業園區」，鎖定在日本、美國、歐洲及東南亞設立海外創業中心分據點，提供海外市場落地服務。

賴清德今天上午召開以「創新經濟，智慧國家」為主軸的國政發表會，包括國政召集人暨青平台基金會董事長鄭麗君、中研院士朱敬一、新境界文教基金會董事陳正然、台灣智庫執行長呂曜志、台大財務金融系教授石百達均與會。

賴清德首先指出，世界局勢正劇烈變化，數位轉型與2050淨零轉型挑戰，台灣受到衝擊也不例外，應該團結一致，將挑戰化為國家動力；台灣要加速「創新驅動」經濟發展模式，包括產業創新、科技創新、金融創新、創新創業等目標，藉此達成創新、包容性、綠色成長等3大目標。

賴清德拋出7大主張，首先，是台灣要以提升產業國際競爭力與韌性，讓台灣成為經濟日不落國，除要持續推動「6大核心戰略產業」，也選定要發展半導體、AI、軍工、安控、資通訊（例如低軌衛星）等「5大信賴產業」。除持續檢討台灣投資環境外，也要持續落實歡迎台商回台投資方案，鼓勵立足台灣企業加碼投資台灣，落實投資抵減，讓台灣企業能立足台灣。

受矚的是，在「布局全球」主張，賴清德除強調與理念相同的國家簽定投資保障外，也首度拋出在印太地區成立「產業園區」，方便企業到印太發展有好的基地，得到好的幫助，穩固公司發展。

另外，鎖定在日本、美國、歐洲、東南亞等印太地區設立「海外創業中心」，提供在金融、法治、行政問題方面協助，讓台灣企業順利在全球布局，同時要跟其他國家簽訂雙邊或多邊貿易協定，讓台灣產品行銷全世界。他說，要讓台灣成為經濟上日不落國，不管太陽在什麼時候升起，都可以照耀到本國企業。

針對在印太地區成立「產業園區」，是否設定在哪些國家？賴清德說，這段時間他聽過不少希望回台台商，所以推出台商回台投資台灣方案，另有些企業更適合在印太地區發展，這幾年來台商經常是單打獨鬥、前往地主國所開闢工業區，或去其他國家所開闢工業區發展，他主張台灣政府應跟其他國家政府一樣，在適合投資的國家開闢產業園區，讓有需要台商在該處群聚，不僅能讓產業更加順利，也會更安全。

至於「海外創業中心」，賴清德表示，這和現在經濟部做的一樣的事，他提出來是希望強化其功能，因台商在其他國家投資，勢必面臨融資、當地法規等問題，甚至當地政府各種法令牽涉到的行政問題，台灣政府應站在第一線協助去海外投資的台商，和他們站在一起。

賴清德說，台商在外國投資，等於是國家力量延伸，過去台灣沒有這樣的能力，只能在台灣本土投資，但經幾十年的發展，我國的經濟實力與產業力量已足夠到其他國家去，這是為何他提出「經濟日不落國」最主要的原因。