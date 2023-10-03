又一罕藥納健保給付！ 這病患者將年省逾200萬元

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又一罕病用藥納入給付！健保署今宣布，10月起給付泛視神經脊髓炎2種單株抗體，分別是針對IL-6、CD19受體，每支要價逾17萬、27萬元。根據試算，將有121名患者受惠，每人年省逾200萬元，先給付1年，經神經科EDSS量表評估後，只要低於6.5分就能繼續使用，健保署預計每年將新增2.42億支出。

泛視神經脊髓炎是一種自體免疫造成中樞神經系統發炎的罕見疾病，會對視神經、脊髓及腦幹造成損傷。急性發作時，患者會出現疼痛、肌肉無力、癱瘓、視力喪失以及膀胱或腸道控制問題，而反覆發作導致需要他人的協助與照護。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，過去並沒有專一治療泛視神經脊髓炎的藥品，患者惡化只能以全身性免疫抑制劑，如口服皮質類固醇、azathioprine或mycophenolate mofetil來治療，感染風險高，肝臟功能也容易出問題，且復發機率大。 若能使用單株抗體，可降低7～9成復發率，效益較佳。

今年10月起，健保署將2種泛視神經脊髓炎單株抗體納入給付。其中，含satralizumab成分的生物製劑，針對的是IL-6受體，患者每4周須皮下注射1次，每次1支，每支17萬5261元；而含inebilizumab成分的生物製劑，則是針對B細胞上的CD19受體，患者每半年靜脈注射1次，每次3支，每支27萬5000元。

黃育文表示，泛視神經脊髓炎患者須長期用藥，但健保署有限制給付規定，經傳統治療3個月都無效者，就能開始使用單株抗體1年，1年後需接受神經科科EDSS量表評估。根據量表，分數越低表示功能越好，越高分則是失能越嚴重，用藥1年後的分數若達6.5分以下，健保署即提供續用，此後每半年都需接受1次評估，才能繼續用藥。

單株抗體納入給付後，健保署預估將有121名患者受惠，每人每年可省下逾200萬元，而健保則會多出2.42億支出。今年健保署的目標為「縮短罕藥審查時程」、「積極給付罕病新藥，朝向100％執行率」，在有限健保資源下，積極向廠商爭取最合理的價格，將具臨床實證及給付效益的藥品，優先納入給付，造福更多患者。