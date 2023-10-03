以價擋爆多遊客 登日本這島要付費

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【時報編譯柳繼剛】從10月1日開始，若去日本宮島（Miyajima）旅遊的話，每個人都要被額外收取100日圓，約0.7美元入島費用。

宮島是位於日本西部的一座小島，鄰近本州西部最大的城市廣島。宮島上因有著名的嚴島神社（Itsukushima Jinja），島內居民多年以來已飽受各地蜂擁而至的觀光客所苦。

被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，且有1400多年悠久歷史的嚴島神社，有個漂浮在瀨戶內海的紅色大鳥居而聞名。興建於1875年的這座海上大鳥居，因2022年底才剛大整修完，也吸引各地旅客絡繹不絕前往參觀。

跟其它地方希望觀光客前去遊玩的作法大相逕庭，新推出的宮島遊客稅，是避免過多的人湧入當地，不僅容易破壞當地環境生態，且會擾亂民眾日常生活，故才有此作法。同時，這也是日本當地政府，第一次專門針對遊客所收的費用。

不過，這100日圓不單獨收取，而是包含在要去宮島的渡輪交通費當中。因為造訪的遊客實在太多，當地政府預估每年可收到3億日圓，約200萬美元的額外入島費用。

有了這些多出的經費，就可以優化當地公共設施，例如公共廁所以及客運車站等，還有美化街道把路上電線桿地下化。至於不需要繳交宮島入島費用的群眾，像是當地居民、在宮島上下班或上下學的、學齡前兒童、參加學校旅行的學生，以及身心不方便者。

疫前2019年，這座小島上的觀光客人數一度創下歷史新高，約466萬。隔年受到新冠病毒的影響，到2021年雖已減少，但還是有188萬人來參觀。在2023年，G7（七大工業國）峰會5月下旬在廣島舉辦時，各國領導人也曾遊過宮島。今年截至8月底，已有294萬人左右去玩過。