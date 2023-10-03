不用到總統府 UCLA棕熊行進樂隊14日有獨「嘉」演出

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有「純金之聲」美名的「UCLA棕熊行進樂隊」獲邀參加今年國慶大典，將與台灣團隊、日本翡翠騎士共同演出，在嘉義縣長翁章梁力邀下，10月14日，棕熊行進樂隊在嘉義縣政府前廣場將進行一場獨嘉演出。

嘉義縣文化觀光局表示，棕熊行進樂隊曾參與洛杉磯奧運開閉幕及奧斯卡金像獎頒獎典禮，樂隊成員皆來自美國一流學府，每次演出皆以百人以上的盛大編制，帶來美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧曲風，這次在中華文化總會與中華民國國慶籌備委員會合力促成下，14日當天將與嘉義縣東石國中樂旗隊、竹崎高中樂旗隊、嘉義縣街舞培訓隊3大團體共同演出。

翁章梁說，非常感謝文化總會及慶籌會的促成，讓優秀的美國國際表演團隊有機會到嘉義進行文化交流，14日當天除了表演交流，特別樂隊成員們體驗在地文化以及美食，現場設有奉天宮、逐鹿部落及故宮南院的攤位，讓來自國外的嘉賓感受廟宇、鄒族以及國寶文化。

現場還準備鄒族烤肉料理、嘉義特色台菜及超過120攤的嘉有好市集，讓外賓品嘗嘉縣各式美食小吃，期望藉由國際交流提升嘉義學子的視野，也藉機將嘉義縣特有的文化、美食及觀光讓更多國際的朋友看見。

文觀局長徐佩鈴說，UCLA棕熊行進樂隊每年參與超過120場演出，居美國公立大學之冠，誠摯邀請全台民眾10月14日上午9點50分至10時40分，一起來嘉義縣政府前廣場欣賞精彩演出，觀賞完可至周邊嘉有好市集、故宮南院、朴子自行車道及奉天宮等特色景點走走，當天縣府前地下停車場從早上8點至下午5點開放免費停車，邀大家一起來觀賞國際級演出。