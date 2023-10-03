關子嶺溫泉美食節14日開跑 3主題、5配套活動一次看

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時序入秋，正適合泡湯，台南關子嶺溫泉美食節將於10月14日開跑，推出3個主軸活動及5個配套活動，除了開幕日的夜祭巡行外，還有8大夜間光影藝術展等活動；此外，市府今年與台電公司合作，結合節電議題推出實境解謎遊戲，解謎成功可獲得限量紀念禮並參加抽獎，有機會把價值萬元的旅遊機票帶回家。

關子嶺擁有全台最早開發的天然泥漿溫泉，至今已超過百年，正值入秋之際，為了衝高關子嶺的旅遊人潮，市府觀旅局將舉辦關子嶺溫泉美食節，活動時間從10月14日至11月12日。

觀旅局今天辦宣傳記者會，開場邀請正妹舞團穿浴袍熱舞，炒熱氣氛，台南市長黃偉哲、市議員王宣貿、李宗翰、蔡育輝、台電公司副總經理陳銘樹、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市溫泉協會理事長林憲堂等單位都到場宣傳。

觀旅局長林國華說，今年活動以「祈福x遊趣」為題材，10月14日為開幕暨夜祭巡行，這次特別打造百人以上的發光夜巡隊伍；10月14、15日好秋野餐市集在嶺頂公園，現場超過20攤，還有浴衣免費租借；10月28、29日關嶺奇幻誌「妙奇學園」，從下午1點至5點在大成殿，提供多項互動體驗課程。

其他還有與15家合作店家的「滿千送百大方送」、8大夜間光影藝術裝置展出的「夜間光環境」、關子嶺住宿泡湯送龜丹溫泉體驗券的「雙泉行銷」、結合旅行台南app的「尋找湯泉的魚頭君」及「節電闖天關」實境解謎遊戲台電等5大配套活動。

黃偉哲說，「關子嶺溫泉美食節」邁入第19年，不動明王夜祭巡行更是年度活動的重頭戲，正是適合泡溫泉時機，邀請大家到台南來泡溫泉參加美食節，並順遊附近柳營牛奶節、東山咖啡公路等景點。