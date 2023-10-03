小犬颱風接近 「高雄農來訊」提醒農友這幾件事

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中央氣象署預報4日起高雄地區受小犬颱風外圍環流影響，有短暫陣雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄市農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

農業局表示，為防颱風及外圍環流影響，二期水稻已逐漸進入黃熟期，請留意氣象資訊，適時收穫；紅豆正值種植期，也請留意氣象資訊、適時播種；蓮霧園倘已進入催花期，必要時請卸下黑網待颱風遠離後，再行覆蓋；棗子、木瓜、番石榴、香蕉等果樹，請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝，加強田間排水；其他適逢收穫期之蔬菜及番石榴，香蕉及木瓜等果品，已屆採收期請儘速採收；農業設施應加強固定，如木瓜或正值開花結果期棗園請多加留意。

為防範小犬颱風，請農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊或youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。