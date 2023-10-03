英特爾Intel 4製程技術量產 愛爾蘭新廠啟動

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英特爾及歐洲迎來重要時刻，採用極紫外光（EUV）技術的Intel 4製程問世，亦為歐洲首度於量產（HVM）階段使用EUV。英特爾目標在四年內實現五個節點，為即將推出的一系列產品奠定基礎，包括為AI PC打造的Intel Core Ultra處理器（代號Meteor Lake），以及2024年將推出、以Intel 3製程生產的新一代Intel Xeon處理器等。

EUV技術，廣泛用於先進半導體製程，支援最精密的運算應用，如人工智慧（AI）、高階行動網路、自動駕駛以及新資料中心和雲端應用等。英特爾預計在2025年前重返製程技術領先地位， EUV技術的推進，係重要里程碑。

英特爾執行長基辛格表示：「我為英特爾團隊以及我們的客戶、供應商和合作夥伴深感驕傲，他們與我們同心協力實現了如此重大的時刻，並幫助我們繼續往重返製程領先地位的目標邁進。」

Fab 34於愛爾蘭萊克斯利普 （Leixlip）啟用，加上英特爾計劃在德國馬德堡（Magdeburg）建造的晶圓廠和在波蘭樂斯拉夫（Wrocław）的組裝測試廠，將在歐洲率先建立起端對端的先進半導體製造價值鏈。基辛格指出，矽島（silicon isle）是英特爾長期策略的核心，而Fab 34的落成將有助於實現歐盟目標，建立更具韌性且永續的半導體供應鏈。

英特爾認為，在愛爾蘭的營運是全球製造業務的基石，也是在歐洲建立端到端半導體製造價值鏈的重要環節。隨著英特爾持續推動170億歐元的投資，運用EUV技術，將英特爾最新的Intel 4 技術導入Fab 34、愛爾蘭和歐洲。

愛爾蘭總理Leo Varadkar表示：「Fab 34的落成象徵了英特爾和愛爾蘭團隊又一個歷史性的一日。英特爾自1989年到愛爾蘭以來，一直是我們國家工業發展的支柱，今日英特爾再度展現了於愛爾蘭實現尖端技術的承諾。歐洲正準備進一步擴大半導體產能，我們期待愛爾蘭在其中能發揮作用，共同實現歐洲的遠大目標。」