週年慶！亞尼克聯名法國百年精品巧克力Weiss推新品 4000件好禮滿額贈

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知名生乳捲品牌亞尼克今年迎來「隨享卡」8週年，歡慶8週年，再度攜手被譽為「巧克力界LV」的法國百年精品巧克力Weiss，推出法式奢華風味的「榛果厚巧克力生乳捲」、粉絲敲碗回歸的「Weiss生巧克力生乳捲」以及季節限定、超療癒的「迷你鬼精靈派對-Weiss 72％巧克力塔」3款聯名商品。此外，亞尼克還推出滿額贈禮，超過4000件好禮回饋顧客。

【榛果厚巧克力生乳捲 多層次金莎奢華風味】 亞尼克3款聯名商品將自家品牌引以為傲的北海道奶霜，結合Weiss曾榮獲國際巧克力大賽藍絲帶獎的「Weiss Ebene 72％」生巧克力，不同品項加入不同比例的72％生巧克力，打造出超誘人的巧克力美味。

全新登場的聯名新品「榛果厚巧克力生乳捲」，是亞尼克向Weiss創辦人尤金的華麗冒險精神致敬，該款新品使用Weiss三大知名食材製作，也是亞尼克首次以法式甜點多層次堆疊作法打造「榛果厚巧克力生乳捲」，從蛋糕體就不甘於平凡。首先將帶皮杏仁敲成碎粒，均勻地粒撒在麵糊上，烘烤後變成獨特的特黑巧克力泡芙蛋糕，最後再撒上Weiss天然可可粉，呈現出充滿個性的捲蛋糕，兼具香氣和口感，入口就能感受到蛋糕的Q彈、可可的濃苦以及杏仁碎粒的口感。

在捲皮上先抹上一層清爽的北海道奶霜，內餡則以Weiss 72％黑巧克力特製奶霜，再結合Weiss 72％生巧克力和Weiss榛果醬披覆在酥菠蘿上，平衡生巧克力的厚重感又兼有泡芙蛋糕的輕盈感。從咬下泡芙蛋糕起，就是一段法式金莎風味的浪漫旅程，可可的濃郁由厚重到充滿堅果香氣，細膩的奶霜如巧克力霜淇淋般，入口即融，榛果的香氣與巧克力酥菠蘿在齒間逗留，一層又一層不同風味與口感的堆疊，從第一口到最後餘韻讓人印象深刻。不太吃甜的民眾試吃後坦言這是一款就算不是螞蟻族也可接受的巧克力生乳捲。

【Weiss生巧克力生乳捲 整條72％生巧克力太銷魂】 眾望回歸的「Weiss生巧克力生乳捲」，是亞尼克於2022年首度攜手Weiss開發的產品，推出後旋即颳起「生巧克力生乳捲」旋風，獲得巧克力控極大好評。內餡同樣使用風味絕佳的Weiss Ebene72％黑巧克力，融合清爽的北海道奶霜特製成巧克力奶霜，帶出香醇迷人的巧克力牛奶滋味；再奢侈地捲入一整條Weiss 72％生巧克力，呈現百年精品巧克力醇厚絲滑、入口即化的質感，一整條頂級的生巧克力讓整體口感更升級，搭配Q彈的泡芙蛋糕，獨特大人味的濃醇甘苦，激撞出不同層次的細膩滋味。

【迷你鬼精靈派對Weiss 72％巧克力塔 吸睛又療癒】 另一款季節限定的「迷你鬼精靈派對-Weiss 72％ 巧克力塔」，嚴選日本麵粉和天然無鹽發酵奶油，以手工打造出厚實酥脆的派塔，細心捏製的派塔飄散著優雅的奶油香氣，運用二次烘烤手法呈現出獨特厚實的酥脆口感。派皮上加入香醇濃郁的Weiss 72％巧克力甘納許，微苦卻極佳滑順，最後擠上12個奶霜小精靈，裝可愛之餘也平衡巧克力的濃厚，從外觀到風味，每一口都充滿療癒。

【限量法式聯名禮盒亮相 YTM送50元折價券】 為盛大迎接與Weiss聯名合作，亞尼克聯名生乳捲不僅換上限量Weiss法式浪漫禮盒新包裝，YTM同步提供Weiss嘗鮮禮。加入亞尼克YTM LINE好友，可獲贈限量的「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」50元折價券1張，民眾可於北捷、台北西門、南投草屯、台中崇德、屏東以及桃園門市YTM二代機折抵。

【亞尼克隨享卡歡慶8週年 4000件好禮滿額贈】 亞尼克領先同業，推出YTM蛋糕販賣機，也推出會員「隨享卡」，一卡在手隨時分享，儲存幸福，「隨享卡」每周、每月享有專屬優惠，累積消費點數可折抵現金，還有寄套餐、轉贈、手機App串連支付等功能，便民的貼心設計累積了55萬名會員。迎接「隨享卡」8週年，品牌推出兩大驚喜滿額贈活動，即日起至11月14日，單筆消費滿2000元享好禮4選1，包括野餐巧提袋、分享刀組、食光匙、暖宮熱敷寶2入組等可選，數量有限。

若單筆消費滿3300元，則有好禮3選1，亞尼克人氣商品「水蒸巴斯克」、熱銷冠軍「原味生乳捲」、麥飯石雪平鍋(18cm）供選擇，限量商品換完為止；滿額不重覆累贈，電商限團購，業者準備逾4000件好禮回饋粉絲。

【萬聖節應景新品限時登場 怪奇甜點Q萌吸睛】 因應萬聖節，亞尼克同步推出多款怪奇甜點饗宴與粉絲同樂，像是鬼魅氛圍的萬聖森林，其實是「榛果黑酷曲」巧克力蛋糕；另一款「巧克力烤布丁起司」則在蜘蛛網下藏著迷人的巧克力美味。此外，還有手工糖霜餅乾、「魔幻指尖」脆餅、高人氣的「萬聖點心杯」等應景商品，不管是搞鬼風還是療癒系，每款吸睛又討喜。