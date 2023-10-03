《熱門族群》威剛、晶豪科領記憶體衝高 報價續漲需2要素

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【時報記者葉時安台北報導】威剛(3260)董事長陳立白認為，自2024年開始進入為期2年的記憶體多頭格局，未來2年市況將供給吃緊並出現缺貨。看法相對旺宏董座「景氣明年上半年仍難樂觀」的說法相對樂觀，且外資看好記憶體將迎來多頭行情，激勵威剛衝上95元關卡、寫一年半高價，盤中大漲6%以上，同樣帶動記憶體廠股價，晶豪科(3006)飆上90元漲停價，十銓(4967)、宇瞻(8271)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)全面紅通通。不過記憶體價格漲勢延燒仍觀察兩要點。

威剛董事長陳立白指出，受惠上游大幅減產，預期記憶體價格將會一路上漲，且自2024年開始進入為期2年的記憶體多頭格局，未來2年市況將供給吃緊並出現缺貨。雖然目前需求並無明顯回溫，報價上漲來自上游減產，若後續需求沒有跟上，將不利報價動能，報價可能無法持續向上，且若需求真的增加，原廠有可能恢復產能，供給增加下，報價反而要再上漲有難度。

陳立白表示，DRAM現貨價從低點到目前為止平均漲幅12%；NAND Flash則平均上漲22%，合約價則已出現谷底回升走勢，預期今年第四季DRAM、NAND Flash合約價漲幅約10%~15%。NAND Flash初期漲幅比DRAM來得高，但預期今年11月起，DRAM漲幅將會超過NAND Flash。

以減產分析，2023年至今記憶體廠一路減產，至今前後減產約達3次，減產主要是以DDR4為主，但報價卻一路下滑。各廠減產幅度目前約接近50%，比市場預期減產30~40%的減產幅度還高，今年度各家原廠處於虧損，預估至今年第四季才看到止跌，擴大減產下，使今年第四季NAND Flash均價有望持平或小幅上漲0~5%。

NAND Flash相較DRAM更具有價格彈性，不過2023年需求位元也不見提升，主要是總體經濟太差，影響消費者的購買力，加上通用型伺服器出貨規模持續受到AI伺服器排擠，AI伺服器持續排擠一般伺服器需求，拖累整體伺服器需求進一步下修，此情勢可能延續到2024年，不利記憶體的需求。而今年9月以來，iPhone與Android近期的新機效益，雖回補記憶體需求，但幫助有限。零售與工控端都已經完成庫存回補。

記憶體大廠大幅減產，使價格反彈向上，逐步收斂供應商虧損缺口，同時有助於模組廠改善未來獲利情況。不過，漲勢要延續至2024年，仍仰賴持續性的減產，以及需觀察Enterprise企業級SSD採購訂單是否會大幅回補。法人則認為，短期相關個股會反應近期報價反彈，但目前市場尚未看到明顯需求回升，且明年上半年為電子淡李，報價可能無法持續向上。