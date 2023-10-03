美參議員代表團訪華尋求與習近平會面 將提美光事宜

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據法廣引述彭博社報導，共和黨籍聯邦參議員克拉波（Mike Crapo）表示，一個由美國兩黨參議員組成的代表團希望在下周訪問中國時與習近平主席會面。據熟悉籌備工作的人士透露，美國會參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和他的共和黨同事還將提出美光科技公司（Micron Technology）在華開展業務的能力問題，該公司面臨著中國網路安全管理部門的調查。兩黨參議員代表團還計畫與上海的美國商界和其他團體會面，討論對美國企業投資環境的擔憂。

克拉波在接受採訪時表示，「我們的目的是與中方接觸，就像你看到的拜登政府高級官員一樣，就我們面臨的一系列廣泛問題進行接觸。」他拒絕就訪華期間參議員們將討論的具體問題發表評論。克拉波說，「我們確實相信，我們的接觸越多，解決衝突的機會和潛力就越大。」

克拉波說，雖然參議員們打算與習近平會面，但會議尚未確定。總部位於愛達荷州的美光科技目前正在紐約州北部建設一家大型晶片製造工廠，這使得其業務問題成為代表該州的克拉波和舒默所關注的本地問題。美光科技表示，相關調查使其一半的在華銷售額面臨風險。

舒默的辦公室此前已證實他計畫前往中國、韓國和日本，但尚未透露細節。美光科技發言人拒絕就此次訪問發表評論。

在參議員們此行之前，拜登政府的高級官員多次訪問中國，尋求在緊張局勢升級數月後緩和兩國關係。美國希望為拜登和習近平在舊金山舉行的亞太經合組織峰會上可能舉行的11月會晤打開大門，但北京尚未確認中國領導人是否會出席會議。

知情人士稱，白宮了解參議員們的旅行計畫並鼓勵他們前往。美國國家安全委員會發言人沒有回應置評請求。美國商務部長雷蒙多8月份訪華時曾代表美光科技和其他美國公司提出關切。