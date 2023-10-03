中颱小犬逼近 花蓮山區步道預警性封閉清空

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中颱小犬逐漸逼進，林業保育署花蓮分署轄管富源國家森林遊樂區內步道群、虎頭山步道、安通越嶺道西段3日中午起預警性封閉，另外，太魯閣國家公園轄區個熱門登山步道，多數山友已下山，截至中午，有35隊、139人趕路下山中，還有21隊、70人仍在聯繫中。 太魯閣國家公園內百岳林立，包括奇萊線、北一段、南湖中央尖、合歡山區、錐麓古道等，都是熱門登山路線。太管處表示，小犬陸上颱風警報中午已經發出，很高機率從台東登陸，暴風圈將於週三清晨籠罩陸地，週三、週四全台均有風雨，東半部要留意大豪雨。現已全面禁止民眾申請入園，颱風警報期間原已核發的入園許可證全數廢止，颱風過後如要再進入也須重新申請。

太管處統計，到今天清晨6時為止，入園共122隊395人，已出園的有66隊186人，正出園的有35隊139人，另外還有21隊70人還沒有聯絡上，正積極聯繫，山區要淨空。

因小犬颱風中午陸警發佈，燕子口步道、九曲洞步道、布洛灣景觀步道(含環流丘步道及伊達斯步道)及布洛灣吊橋(山月吊橋)，預計3日下午5時起，預警性封閉。

另外，因應颱風來襲，林業保育署花蓮分署公告，受小犬颱風及外圍環流影響，轄管富源國家森林遊樂區內步道群、虎頭山步道及安通越嶺道西段，今天中午12時起預警性封閉。

考量4日至5日雨量明顯增大，大農大富平地森林園區、池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、瑞穗生態教育館及轄內自然步道10月4、5日暫停開放，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。開放訊息將視颱風動態公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及林業保育署花蓮分署官網(https://hualien.forest.gov.tw/)查詢。