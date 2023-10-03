中華電信率先提供iPhone及iPad多款機型申辦eSIM下載、免掃碼服務再升級

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中華電信開賣iPhone 15 系列新機後，為鼓勵申辦eSIM服務，減少製作實體SIM卡塑料，3日宣布率先推出iPhone及iPad多款機型免掃QRcode驗證就能下載eSIM的升級服務，果粉可免去保管QR code風險及後續掃描QR code設定步驟，開機後連線Wi-Fi，點選設定行動網路就能進行eSIM下載。

此外，用戶首次申請eSIM或首次更換eSIM，每門號可享300元設定費減免。

中華電信提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，現申辦精采5G月繳1,399元(36個月)，搭配「舊機換新機」方案、舊機回收價加碼折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，iPhone 15 Pro (128GB)，0元入手；搭配上述資費，並贈Apple購物金5,000元、HiNet寬頻客戶購機再折千元、將來銀行新戶購機折千元等好康。綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享千元抵扣、另再贈Hami Video運動館5天體驗。

「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動同步開跑，總計2階段。11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元。Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品。