休市2天後加上颱風逼近 台北菜價每公斤逼近50元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價9月30日回跌至每公斤新台幣42.7元，由於1、2日休市2天，加上颱風小犬逼近，今天開市又漲至49.9元、逼近50元高價，高麗菜也漲至每公斤42.6元。

針對菜價又回漲，農業部農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，整體蔬菜交易均價今天又上揚，跟前2天休市，今天開市首日交易需求較大，以及颱風小犬逼近有關；至於整體菜價是否回穩，要視颱風近日對南部產區的影響情況而定。

高麗菜價方面，他則說，要等平地栽種的高麗菜於10月中旬收成上市後，可望逐步回穩。

9月29日、30日至10月1日為中秋3天連假。台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價29日受連假效應影響，每公斤達48.6元；不過連假第2天的30日已下跌至42.7元，暫時告別逼近50元的高價。

接著10月1日、2日休市兩天，台北果菜批發市場今天開市，整體蔬菜交易均價每公斤又漲至49.9元，逼近50元高價。

其中葉菜類今天交易均價每公斤43.5元，也比9月30日的36元貴7.5元、漲幅20.7%。指標菜王高麗菜則接連上漲，9月29日36.6元、30日37.5元，今天持續攀升至42.6元。