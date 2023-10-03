2.0租金補貼首批22萬戶 今明日撥款入帳

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「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今明二日撥款。內政部長林右昌表示，租金補貼2.0計畫以「擴大照顧、簡政便民」的原則，簡化租屋申請條件，也放寬適用對象，年滿18歲以上的租屋族、學生族均可於明（2024）年12月31日前提出申請。

林右昌表示，內政部2022年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，核定戶數從2019年的6萬戶、2021年的13萬戶，倍增到2022年底到近28萬戶。

到今年至9月底止，申辦受理件數已逾47萬戶，包含舊案直接帶入22.3萬戶，新戶申請24.8萬戶，相較於2022年同期，申辦受理28.9萬戶成長62％。林右昌說，只要符合資格民眾，均可於2024年12月31日前提出申請。

林右昌指出，本次租金補貼申請踴躍，各縣市政府及國土管理署已加緊審查作業，首批租金補貼將於今明二日由金融機構陸續核撥，另由於補貼的核發追溯自申請日起算，不會因審核速度而有影響。

內政部表示，新申請戶如已經簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦；另，若是2022年租金補貼核定戶，且有2023年5月撥付租金補貼款紀錄的舊戶，則不用再另外申請，國土署會將2022年度申請資料帶入系統審查，審查後會主動通知審查結果，讓申請程序更簡化、彈性。

此外，林右昌說明，租金補貼的金額並非定額，針對單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族，給予加碼支持，以減輕民眾房屋租金二至四成的負擔。

林右昌提醒，2023年已提出租金補貼申請的民眾，如通過審查核定，內政部國土管理署會寄送租金補貼核定函，如發生核定函已送達，帳戶存摺未收到申請補貼款項，可利用「300億元中央擴大租金補貼專區」（網址：https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0102.aspx）系統查詢，或於週一至週五上午8時至下午6時，撥打專線（02）7729-8003諮詢。

林右昌強調，租金補貼撥款一律採撥款入帳，並且在帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣，請民眾留意政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，如遇到可疑情況，請撥打165反詐騙諮詢專線查詢。