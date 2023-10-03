恆大危機與中國經濟 世銀下調對中國明年經濟增長預測

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據法國廣播電台報導，世界銀行（WB）2日下調對中國2024年經濟增長的預測，並警告說：中國不斷增加的債務，以及繼續擴大的房地產危機，可能損害中國經濟並波及亞太地區的其它國家。與此同時，中國最大房地產公司恆大老闆許家印接受調查一事正吸引全球目光。

世界銀行新報告預測中國2024年的國內生產總值（GDP）增長率將為4.4％，低於4月份的預測4.8％。報告列舉了一系列中國經濟的負面形象，包括：在新冠防疫後重新開放所顯現的經濟反彈消退、債務增加、房地產行業疲軟以及其它「長期結構性因素」。

報告認為：「中國過去的經濟增長，主要是由基礎設施和房地產投資驅動的，這使企業和地方政府背上了沈重的債務負擔。」而「因為基礎設施飽和，產生的回報越來越少，而供過於求的住房又降低了房地產價格。」

世界銀行表示，中國國內的「非金融債務」（non-financial debt）與GDP的比例，已從2007年的132％增長了一倍多，在2023年達到了285％。同時，佔家庭總資產65％的房地產，其價格正在下滑。2023年7月，中國低線城市的房價對比2021年的高峰，已低了20％以上。

銀行分析師估計，房地產加上周邊產業，對中國GDP的貢獻估計在四分之一到三分之一之間。所以「中國正尋找基於消費和創新的新成長動力，以避免舊增長模式的問題，但事實證明轉型很困難」，世銀還指出，房地產價格下跌、債務增加，加上人口老齡化，讓消費者信心喪失，使原先已經很高的儲蓄率，進一步推升至33％。此外，中國經濟面臨的外部環境，也變得更具挑戰性，外部需求疲軟在短期內將影響增長，地緣經濟緊張局勢，也限制了關鍵技術的取得。

在報告中，世界銀行指出，中國經濟增長每減少1％，東亞和太平洋地區的經濟增長就會減少0.3個百分點。受中國經濟放緩波及，東亞和太平洋地區發展中經濟體2024年的增長預期為4.5％，低於4月份預測的4.8％。如果中國2024年的經濟增長率只有4.4％，意味著中國的增長將遠不如疫情前強勁。

據中國官方統計，2010年代末期中國經濟年增率約為6％至7％，疫情爆發後，2020年增長率放緩至2.2％。2021年增長率雖反彈至8.4％，但由於中共嚴格「清零」政策損害了商業活動，使2022年增長率再次放緩至3％。儘管中國面臨經濟困境，但世界銀行認為東南亞仍有亮點，全球通脹有望緩解。 在該亞洲地區，服務業改革與數字化的結合，正在創造新的商機，改善經濟表現。在菲律賓，企業採用軟件和數據分析技術後，在過去10年的大部分時間裡，企業生產率平均提高了1.5％。在越南，運輸、金融和商業服務等行業減少了政策障礙，從而提高了勞動生產率。

中國經濟依賴房地產市場，而大陸的9月底的最新數據顯示：今年1—9月，中國TOP100企業拿地規模同比下降17.9％；9月份，50家代表房企拿地總額同比下降57.5％。國企仍是拿地的主力。中指研究院企業研究總監劉水向陸媒《每日經濟新聞》表示：「三季度土地市場情緒依然偏弱，全國土地供求縮量未改。銷售端恢復程度仍直接影響土拍情緒變化，8月新政後，重點城市加快優化調整房地產限購、限貸等政策，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，全國土地市場整體仍低溫運行。」

有關恆大的最新消息還有：10月1日晚，中國恆大、恆大物業發布公告稱，已向聯交所申請於2023年10月3日上午9：00起恢復買賣。截至10月2日，港交所尚未回應上述申請。值得注意的是，同為「恆大系」三駕馬車之一的恆大汽車暫時還未發布復牌公告。

「恆大系」三隻股票「中國恆大」、「恆大物業」和「恆大汽車」9月28日上午9時起在港交所暫時停牌，起初未公佈停牌原因。當晚，恆大公告稱，許家印被官方控制，並指這三隻股票將繼續暫停買賣，直至另行通知。

此前，恆大系股票也因集團爆發債務危機暫停交易，今年7月28日起陸續恢復交易後，9月的股價曾一度保持平穩。9月27日，市場傳出許家印已被警方監視的消息，三家恆大系公司的股價隨之下跌。截止到當日下午4時收盤時，中國恆大下跌18.987％，報0.32港元；恆大物業下跌14.493％，報0.59港元；恆大汽車下跌20％，報0.56港元。

自中國開發商恆大集團於2021年底拖欠美元債務以來，中國房地產行業一直舉步維艱。最近幾周情況似乎更為惡化，開發商碧桂園未能償還其海外債務，也加劇了對中國經濟放緩的擔憂，並拖累了中國股市。8月份，外國投資者從中國股市流出的資金額創歷史新高。

一項美國銀行9月份的月度民意調查結果顯示：有三分之一的基金經理將中國商業地產列為最有可能導致「系統性信貸事件」的因素，這一比例比8月份增加了一倍多，超越了對美國商業地產的擔憂。對中國的增長預期也回到了「封鎖低點」，沒有一位受訪者預計未來12個月中國經濟將走強。接受調查的對象是258家基金經理，管理資產6780億美元。調查還顯示，國際投資者正在為中國股市的進一步走跌做好準備，因為中國股市今年的表現遠遠落後於歐洲和美國股市。

北京的政策制定者今年8月份試圖通過一系列刺激措施來應對房地產行業的疲軟，包括增加個人所得稅津貼和降低最低抵押貸款首付。但美國投資者的資金卻從新興市場掉頭，又重新進入美國股市，配置比例從8月份的凈減持22％上升到9月份的增持7％。對新興市場股票的配置大幅下降，美國銀行稱之為「相對風險敞口的巨大轉變」。