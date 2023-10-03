10／3期貨市場掃描

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美股

聯準會（Fed）官員放鷹、聯邦政府躲過關門命運持續推升美國公債殖利率，衝擊對利率敏感的公共事業類股，能源類股也隨油價走軟，但輝達（NvidiaCorp.）帶動科技類股逆勢跳高。

道瓊工業平均指數10月2日終場下跌0.22％（74.15點）、收33,433.35點，創6月1日以來收盤新低，過去10個交易日有8日走跌。那斯達克指數上漲0.67％（88.45點）、收13,307.77點。標準普爾500指數上漲0.01％（0.34點）、收4,288.39點。費城半導體指數上漲0.42％（14.56點）、收3,448.85點。

參議院上周六（9月30日）趕在政府關門10月1日生效前最後3小時通過眾議院議長KevinMcCarthy擬定的臨時開支法案、允許聯邦政府繼續營運45天至11月17日為止，這份法案也在周六晚間由總統拜登（JoeBiden）簽署立案。

隨著國會敲定臨時開支法案，市場焦點再次轉回升息議題。MacroTourist新聞報主筆KevinMuir指出，先前市場假設政府會關門，導致聯準會（Fed）無法拿到重要經濟數據、進而把升息時間從11月推遲至12月。然而，根據最新發展，他猜測市場大概會拉高11月升息機率，進而對殖利率曲線前端造成更多壓力。

Fed理事MichelleBowman2日表示，若接下來的經濟數據顯示通膨的改善進度開始停滯、或進展緩慢，她支持央行再次升息。Fed副主席MichaelBarr2日也預測利率將在一段較長時間維持高檔，直指大家應把更多注意力放到高利率將維持多久、而非央行是否會在今（2023）年底前續升一次息。

消息傳來帶動殖利率跳高。MarketWatch報價顯示，紐約債市2日尾盤時，美國10年期公債殖利率勁揚11個基點至4.682％、創2007年10月12日以來收盤新高；30年期公債殖利率也跳漲8.5個基點至4.794％、創2010年4月6日以來收盤新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月2日收盤下跌1.97美元或2.2％至每桶88.82美元，因美元指數續創10個月來新高的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.49美元或1.6％至每桶90.71美元。數據分析公司萬達（OANDA）資深市場分析師莫亞（EdwardMoya）表示，強勢美元令原油需求前景承壓。

週一公佈的美國供應管理學會（ISM）9月份製造業指數從8月份的47.6升至49，創去年11月以來的新高，優於市場預期的47.9，主要受到產出增長以及工廠就業擴張的提振。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，11月聯準會升息的機率由前一天的18.3％升至25.7％。

美國能源部9月29日公布的月度統計數據顯示，2023年7月，美國原油日均產量較前月增加9萬桶至1,299萬桶，創下史上次高，僅次於2019年11月所創下的1,300萬桶/日，較去年同期增加116萬桶/日。

在主要的原油產地當中，德州原油產量創新高達到563萬桶/日，較前月增加1.3％；新墨西哥州原油產量月增0.6％至178萬桶/日；北達科他州原油產量月增1.2％至117萬桶/日。作為需求的指標，7月份，美國原油以及油品日均供應量則是減少59.2萬桶至2,012萬桶，創下今年4月以來的新低。其中，汽油日均需求月減26.6萬桶至901萬桶，同樣創下今年4月以來的新低。

美國能源部月報預估，2023年，美國原油日均產量預估將年增87萬桶至1,278萬桶，此將超過2019年所創1,230萬桶/日的年度新高水平。2024年，美國原油日均產量預估將續增38萬桶至1,316萬桶。

路透社市場分析師坎普（JohnKemp）報告表示，雖然目前美國原油產量仍在增長，但這主要是去年高油價的帶動；隨著油價滑落以及探勘活動的減少，預期美國原油產量在今年稍晚也將轉為下滑。報告預估，第三季美國原油產量就可能出現下滑，並將至少持續至2024年第一季。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨10月2日全面上漲，小麥部分收復上周五超過6％的跌幅，透露買盤逢低承接的意願。12月玉米期貨收盤上漲2.5％至每英斗4.8875美元，12月小麥上漲4.3％至每英斗5.6475美元，11月黃豆上漲0.2％至每英斗12.77美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月2日上漲0.7％至每磅87.75美分，10月粗糖期貨下跌0.5％至每磅26.35美分。

美國農業部9月29日發布季度庫存報告表示，截至9月1日，美國玉米庫存年減1％至13.6億英斗，黃豆庫存年減2％至2.68億英斗，小麥庫存較去年同期略增至17.8億英斗。分析師原先預估小麥季度庫存將為17.7億英斗，黃豆季度庫存2.44億英斗，玉米季度庫存14.3億英斗。

美國商品期貨交易委員會9月29日報告顯示，截至9月26日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前周的-56,937口降至-60,014口，創下3個月來新低。玉米期貨投機淨部位較前周的-101,233口降至-118,540口，創下3年以來新低。黃豆期貨投機淨多單較前周減少26％至46,488口，創下逾3個月來新低。

RCMAlternatives投資總監伯格曼（DougBergman）表示，季度庫存報告顯示黃豆庫存超出預期，對黃豆價格將造成壓力；在美國供應充裕的情況下，南美黃豆的供應情況將是決定黃豆價格能否止跌回升的關鍵。

荷蘭合作銀行（Rabobank）報告表示，2023/24年度，玉米仍將是美國種植面積最多的作物，但預期在未來幾年之後，黃豆的種植面積將有望超過玉米，主要因為生質柴油的需求增長，將會帶動黃豆油需求增加的影響。黃豆與玉米都是生質燃料的重要原料，美國有4成的玉米用於生產乙醇添加至汽油當中，黃豆油則是生質柴油的原料。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月2日收盤下跌18.9美元或1％至每盎司1,847.2美元，續創今年3月以來的新低；美元指數上漲0.8％續創10個月來新高，12月白銀期貨下跌4.6％至每盎司21.421美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌3.2％至每盎司886.8美元，12月鈀金期貨下跌4％至每盎司1,205.90美元。

周一公布的美國供應管理學會（ISM）9月份製造業指數從8月份的47.6升至49，創去年11月以來的新高，優於市場預期的47.9，主要受到產出增長以及工廠就業擴張的提振。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，11月聯準會升息的機率由前一天的18.3％升至25.7％。

美國最大貴金屬交易商之一的蓋恩斯維爾錢幣公司（GainesvilleCoins）首席市場分析師米爾曼（EverettMillman）表示，金價近期下跌主要歸因於季節性因素和選擇權合約到期，並預期金價將在第四季開始反彈，因兩大消費國中國與印度將迎來黃金購買旺季，印度的排燈節也將於11月初到來，金飾店在這之前的幾周就會開始積累黃金庫存。

鳳凰期貨和選擇權公司（PhoenixFuturesandOptions）總裁格雷迪（KevinGrady）表示，過去一段時間以來金價一直保持得相當不錯，但投資者現在開始接受這樣一個事實，即聯準會不會很快降低利率，高利率將持續下去；正因為如此，黃金受到了打擊。金價上周下跌4.1％寫下近半年來新低，並創下2021年6月以來的單周最大跌幅。

班諾克本全球外匯公司（BannockburnGlobalForex）董事總經理錢德勒（MarcChandler）也認為隨著第四季的到來，黃金還有上漲潛力，稱美國核心通膨放緩有助於利率穩定，而美元預期回調也將會有助於黃金。錢德勒認為，美國經濟面臨的阻力將會加劇，包括信貸緊縮、利率上升的累積效應、銀行存款仍在流失、學生償債恢復、美國聯邦政府可能部分關閉，以及高能源價格等，均可能會削弱美國經濟的實力。