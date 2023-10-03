衝通勤定期月票使用率 彰化新増42條跨境公車路線

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彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，今年7月推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票後，即日起彰化縣都市內定期票擴大納入原本跨縣市行駛的42條公路客運路線，中彰投苗跨城際定期票亦同步新增21條公路客運路線，盼能提高使用率。

根據彰縣府的統計，通勤定期月票以跨城際定期票販售較佳，截至9月底，中彰投苗跨城際定期票共販售19979張，彰化縣都市內定期票僅販售1330張，雖都呈現逐月成長的趨勢，但因上線初期公車載具只能在市區公車，不少民眾反映並不是很好用。

彰縣府交通處指出，699元的彰化縣都市內通定期票只能搭縣內市區公車，如果班次路線跨縣市行駛就不能用，現在系統設定的問題已經解決了，10月2日起，699元通勤月票可以用在搭乘跨縣市行駛公路客運路線，縣內上、下車車資全算在699元額度內，搭過外縣市，車資另外加計。

例如，新增42條路線當中，熱門的彰客6916彰化─南投（經省訓團），該路線行經彰化縣境的彰化市公所、三民市場、中山路、彰化東區、芬園鄉等地，再跨縣市到草屯、南投，民眾只要上下車都在彰化市、芬園鄉，不用額外再支付車資，只有跨過縣內坐到草屯、南投，才需額外支付跨縣市車程的車資。 此外，原本民眾只能在台鐵、公車客運場站購買通勤月票，許多旅客反映購買地點少，這個問題在票證公司和全家便利商店努力下已克服問題，從昨天起已開放讓民眾可在全家便利商店購票並儲值。

699元彰化縣都市內定期票新增的42條跨縣市行駛客運公車路線，各由彰客、員客營運，路線為6735、6735A、6735B、6736、6736A、6737、6737B、6738、6738A、6738B、6738C、6738D、6738E、6933、6933A、6936、6936A、6701、6702、6916、6916A、6917、6917A、6917B、6918、6918A、6919、6919A、6923、6923A、6924、6925、6925A、6927、6928A、6715、6715A、6881、6881A、6882、6882A、6882B。

999元中彰投苗跨城際定期票新增21條公車路線，分別為1751、1764、5801、5801A、5802、5803、5803A、5807、5807A、5810、5823、6715、6715A、6722、6881、6881A、6882、6882A、6882B、9016、9016B。