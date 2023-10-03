《金融》高股息ETF添新軍 00934將在16日開募

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【時報記者任珮云台北報導】高股息ETF成為市場熱門的投資焦點，投資人「錢」進趨勢不變。中國信託投信首檔台股純高股息月配ETF「中信成長高股息（00934）」將問世，鎖定過往高股息3大痛點，以「旺季鎖息+淡季攻利」為主軸，追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略，打造升級版高股息ETF，擬定10月16日至10月18日開募，募集期間申購僅需1萬5千元起，小資族亦能輕鬆入手。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，中信成長高股息（00934）追蹤「臺灣優選成長高股息指數」，其特點在於針對過往高股息ETF 3大痛點，包括「賺了股息，卻賠了價差」、「周轉率高」及「存股成本高」。此次以「股息與成長精準卡位、填息率高優先入選」為訴求，打造升級版高股息ETF。

中信成長高股息（00934）有3大特色：第一是「賺股息，也賺價差」，臺灣優選高股息指數每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長；第二是「周轉率高OUT」，由於臺灣優選高股息指數一年只調整2次，相較於同類型高股息ETF，更能精準針對台股除權息淡旺季進行調配，打造息利並進ETF；第三是「存股累息更有利」，中信成長高股息（00934）採月配息機制，每月分攤領取息收，且因現行二代健保課徵門檻為每筆2萬元，故月配息相較年配和季配，更能降低遭課徵二代健保的機率，投資人存股張數可望更多。

張圭慧指出，「臺灣優選成長高股息指數」篩選條件嚴謹，從臺灣上市上櫃股票挑出市值前200大或前300大但殖利率前50名，且符合近3日平均成交額達2000萬的50檔高股息股票，指數成分股定期於每年的4月及9月進行成分股審核。

中國信託投信表示，中信成長高股息 ETF（00934）為中國信託投信推出的第6檔台股ETF，集結財務體質優、股息穩定性高、股息率高的台灣上市上櫃優質個股，募集期間只要1萬5千元的甜甜入手價，就能買進潛力高息股，直接為投資人將雞蛋穩健地放在籃子裡。