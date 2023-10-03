台肥李孫榮：看好氫能商機 擬建2座氨儲槽

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（中央社記者潘智義台北3日電）台肥董事長李孫榮今天表示，看好氫能商機龐大，擬規劃未來2、3年新建2座氨儲槽切入乾淨能源市場，此外，也將以轉投資沙烏地阿拉伯朱肥廠為基礎，進一步布局當地綠能。

李孫榮在「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」指出，台肥成立77年，從既有的肥料等4項業務轉型，雖然轉型不易，但將從現有基礎轉型，利用製造肥料的氨原料，將其充分發揮在乾淨能源產業的優勢。

他說明，氨不只是肥料，也是燃料，看好將來台電火力發電廠參考日本做法，燃煤搭配燒氨，將可有效降低碳排，甚至利用氨產生氫能，做為乾淨能源，更進一步大幅發揮減碳效能。台肥現有2座氨儲槽之外，未來2至3年將再陸續新建2座儲槽，滿足氨對乾淨能源市場的龐大需求。

台肥代理總經理張滄郎補充說明，台中廠區現有2座氨儲槽，儲量共4萬噸，透過周轉3次年出貨量可達12萬噸，現有儲槽仍可提高周轉率，以利大幅增加台灣市場的氨供應量，有效供應火力發電燃燒氨，以及利用氨產生氫能的市場需求。

李孫榮強調，氫能是國家發展重要目標，不外乎是進口或自產，但進口不易，低溫高壓儲存難，使本土生產變成優勢選項；雖可用電解產氫，但成本不划算，因此用氨產氫已是國際共識；而台肥是國內最大液氨供應商，生產氫能有利基，台肥台中港區有深水碼頭，從轉投資沙烏地阿拉伯朱肥廠進口，直接進儲槽，最具經濟效益。

另外，李孫榮強調，台肥進口氨來自轉投資沙烏地阿拉伯的朱肥廠，是台灣最大的氨進口業者，有信心主導台灣乾淨能源市場採用氨的利基；除此之外，也看好越南的水力發電、中東的風力發電等乾淨能源市場，將在投資沙烏地阿拉伯朱肥廠基礎，進一步評估在當地投資綠能的可能性。

李孫榮感慨，小時候住宜蘭太平山，家裡種高麗菜、韭菜、割菜，用豬糞尿施肥，其實就是氨（阿摩尼亞），但後來用台肥的肥料沒臭味，現在竟來台肥當董事長。

他說，很久以前坐火車經過南港看到煙，就是台肥工廠冒的煙，如今台肥將回到「起家厝」，辦公室預計在年底搬到南港經貿園區，也就是台肥「起家厝」南港廠原址開發的大樓。