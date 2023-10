印度機師空服員執勤恐「禁用香水」 理由曝光了

【 中時新聞網 栗筱雯】全世界大概找不出哪一家航空公司會容許機師「醉上機」,情節重大者往往為此丟了飯碗、吃上牢飯。但印度民航局最近打算把使用香水、古龍水也納入機師、空服員酒精檢測的禁用範圍,令人頗感意外。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、財經網媒《The Street》2日報導,印度負責監管航空業的民航總局(DGCA)局長辦公室最近提議更新有關機組員攝取酒精的規定。規章內容原已提及,除了酒精飲料,還有一些用品會導致呼氣檢測(breath test)呈現酒精陽性反應,例如漱口水。

近日印度民航總局擬新增香水為禁用品項。新版規章寫道:「任何機組員均不得服用任何藥物/藥劑配方,也不得使用任何含有酒精的產品,諸如漱口水/潔牙凝膠/香水。這可能導致呼氣分析儀檢測呈陽性。」規章建議,任何正在接受這類藥物治療的機組員,執行飛航任務前應向航空公司醫師諮詢。

DGCA現行官方飛安要求在2015年8月獲得批准通過,新版內容已公布,今年10月5日前持續徵求大眾意見。DGCA表示,印度對於航空公司機組員酒測十分嚴格,每回登機服勤前均需受檢,統計數據顯示,2022年印度有41名飛行員、116名空服員因酒測陽性而暫時吊照。

香水的確可能含有酒精,但噴上身之後是否會引發呼氣檢測出現陽性反應,目前尚不清楚。一般香水產品約以20%香氛油、80%乙醇(酒精)調和而成,部分古龍水的酒精含量可能超過90%。

航空公司機師喝醉酒執勤在業界時有所聞。2018年,日本航空一名機師在飛機起飛不久接受呼氣酒測,檢測結果是法定標準值9倍,遭判處監禁10個月。

在美國,機組員並非每回服勤前酒測,而是全年隨機抽查,有時則因某人行為可疑而臨檢。2019年,達美航空一名機師在滿座的航班起飛前被送下飛機,當時他疑似喝了酒。2021年,聯合航空一名機師服勤前晚到酒吧喝了很多酒,有個酒客認出他是機師並在推特發文透露此事,機師因而在隔天值勤前遇上酒測,結果呈現酒醉狀態,遭判監禁10個月。

