銷量創單季新高 比亞迪距離超越特斯拉僅3456輛

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今年第三季，比亞迪純電動車銷量達到43萬1603輛，較第二季增長23％，包括混合動力車在內的汽車銷量達到82萬2094輛，再創單季新高。比亞迪距離超越特斯拉僅有3456輛，問鼎「全球電動車銷量冠軍」僅一步之遙。

陸媒「華爾街見聞」報導，特斯拉第三季交付量為43萬5059輛，較上季減少3.1萬多輛，為2022年第二季以來的首次下降，同時也低於大多數分析師預期的44萬至45.5萬輛。

特斯拉與比亞迪之間的差距縮小至3456輛，創紀錄最窄。比亞迪大力開拓新市場，交付量持續攀升，而特斯拉則因工廠停工調整生產線，出現一年多來首季交付下滑。

同期，特斯拉由於計劃中的停產壓制了產量，該公司為生產新款Model 3和尚未發布的Cybertruck，暫停了部分工廠的生產以升級裝配線。特斯拉表示，較上一季的下降 是由於工廠升級的停工所造成。

儘管如此，由於高利率影響對電動汽車的需求，銷量下滑可能引發分析師對需求疲軟的擔憂。特斯拉今年早些時候通過降價成功刺激銷售，但代價是侵蝕了其行業領先的利潤率，特斯拉第二季毛利率降至18.2％，年減8個百分點，

同時，特斯拉還面臨著日益激烈的市場競爭。在中國市場，特斯拉正試圖抵禦比亞迪和蔚來等新勢力的衝擊；在美國市場，特斯拉面臨著福特汽車、通用汽車、現代汽車和福斯汽車等老牌汽車製造商的競爭。

此外，儘管第三季業績不佳，但特斯拉仍維持「2023年180萬輛汽車」的銷量目標不變，並預計第四季的交付量將回升至47.5萬輛左右。比亞迪方面包括混合動力汽車在內，有望衝擊300萬輛的目標。