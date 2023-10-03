育達科大辦理苗栗青年邁向永續發展論壇

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育達科技大學為提升苗栗青年們對公共事務參與熱情，以凝聚共識及腦力激盪方式，讓在地青年的想法與創意，適時融入產、官、學三方對青年未來發展的政策及方針，於112年9月27日辦理論壇，論壇主題以「共榮、共存、共好」為主軸，藉此活動讓苗栗在地曾參與輔導之青年及團體，共同參與論壇活動，活動當日，關心在地青年議題發展與推動的苗栗縣徐曉菁議員及曾玟學議員到場全程參與，並與青年朋友們共同討論，提供苗栗青年過去、現在及未來的經驗、做法與願景。讓創業前輩來大手牽小手，帶領後進新創青年一齊參與，展現青年留鄉、返鄉創業的活力。

論壇主持人育達科技大學人文管理學院院長龍清勇教授表示，本次論壇活動，相關建言將作成研討紀錄，提供給縣府、議會作為未來政策性規劃的參採。希冀藉由接地氣的對話，讓在地青年們團結並且進行跨域資源連結，也讓苗栗在學學生學習到更多產業發展面向，不管畢業後就業、創業，都能順利接軌未來市場需求，讓青年學子的留鄉、返鄉創業夢，邁向永續發展。

育達科技大學吳菊校長致詞時勉勵在場的青年們莫忘當初創業的初衷，堅持到底，並朝向永續發展與經營為目標，學校近幾年透過青年創業坊專案管理計畫的執行，逐年建構在地青年發聲、諮詢及輔導平台，讓青年們在輕鬆氛圍中，分享創業歷程；亦透過三創社群，讓青年們彼此分享經驗與創意，激發新想法、深度對話，產生團體智慧，甚至找到新的行動契機，為產業找到新出路，提升苗栗縣青年整體的創業、就業發展。