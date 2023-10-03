聯發科、友達利多向上 記憶體族群點火 12檔歡呼

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台股今（3）日開低，盤中雖一度翻紅，然後繼無力，收盤跌逾百點，報16,454.34點，下跌102.97點，跌幅0.62％，成交量2,557.15億元。

台積電今天一直在盤下游走，收盤下跌0.75％，收在529元，聯電下挫1.09％，收在45.25元，聯發科因外資升評，目標價上看千元，股價上漲3.62％，收在772元。

友達受併購德商BHTC的消息激勵，開盤一度飆漲逾7％，隨後漲幅收斂，收盤小漲0.93％，面板族群的銘旺科、TPK-KY、正達、GIS-KY、一詮等也跟進收紅。

威剛董事長陳立白指出，記憶體產業苦熬兩年，即將大放光明，記憶體族群重燃多頭火種，晶豪科、商丞攻上漲停，華邦電、南亞科、威剛、旺宏、鈺創等也一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計基泰、昶虹、商丞、保銳共12檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股及造紙類股表現亮眼，漲幅分別為0.99％、0.38％，電器電纜類股表現疲軟，下挫2.1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔5％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為基泰（2538）、昶虹（2443）、鼎基（6585）、晶豪科（3006）、波力-KY（8467）、訊芯-KY（6451）、宇瞻（8271）、光聖（6442）、廣華-KY（1338）、圓剛（2417）。

今日上市有11檔股票4.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為中福（1435）、晟銘電（3013）、佳和（1449）、華孚（6235）、台灣虎航-創（6757）、鈺邦（6449）、千興（2025）、首利（1471）、閎暉（3311）、豐達科（3004），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、友達（2409）、元大高股息（0056）、定穎投控（3715）、長榮航（2618）、群創（3481）、廣達（2382）、新光金（2888）、矽統（2363）、威盛（2388）。

上櫃13檔5％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為商丞（8277）、保銳（8093）、笙泉（3122）、友輝（4933）、康聯訊（3672）、泰茂（2230）、光環（3234）、泰偉（3064）、燦星旅（2719）、上亞科技（6130）。

今日上櫃有10檔股票有6％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序致和證（5864）、兆遠（4944）、鴻翊（3521）、禾昌（6158）、杏國（4192）、合邦（6103）、宏太-KY（2924）、科嶠（4542）、元隆（6287）、全達（8068）。

上櫃成交量前10名個股依序為旭品（3325）、富喬（1815）、台燿（6274）、威剛（3260）、波若威（3163）、金居（8358）、建舜電（3322）、品安（8088）、振發（5426）、上詮（3363）。