台肥切入氫能領域 投30億建液氨儲槽

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擁有國內最大的液氨供應的台肥（1722）搶攻氫能商機，看好政府推動2030年混氫燃燒發電將達電力供應的9～12％，全力切入低碳氨能轉化氫能領域，建立氫能平台，並規劃投入30億元再興建二座液氨儲存槽，董事長李孫榮宣示，乾淨能源將成為台肥的第五支腳。

李孫榮上任後積極推動台肥跨足綠能領域，3日舉辦低碳氨之氫能技術產業研討會，探討氫能原料供應業體系發展等議題，他表示，台肥除肥料、電子化化產品、海洋深層水的生技事業，以及不動產外四大主軸外，也思考帶領77年歷史的台肥轉型，期許台肥由昔日的土地養分供應者，轉型為乾淨能源提供者 。

李孫榮表示，由於全球暖化，在台灣2050年淨零轉型計劃中，氫能也是其中一項，純氫國際運輸不易，本土生產是唯一選擇，而目前石化產品製氫有碳排問題、電解水製氫耗電，液氨轉化氫能可克服運輸問題、也有就地生產的可能。

而台肥擁有全台最完整的液氨供應體系，包括專業技術團隊、低溫設備、深水碼頭、液氨最大儲量以及國際自有供應鏈，台肥的液氨主要由合資夥伴供應，目前已有二座合計容量4萬噸的儲槽，今年6月已率先進口低碳氨，並規劃再興建二座合計容量4萬噸的儲存槽，已經通過環評，也規劃在周圍興建氨氫裂解廠，希望能夠建立起台灣氨氣上中下游產業應用，讓氫能平台成型。

目前國內氨的主要供應者不多，包括台肥、中石化及台塑等三家業者，不過中石化及台塑多運用於自用，台肥目前一年氨的使用量約12萬噸，目前主要運用於肥料原料、供應半導體電化品業，除著擴充儲槽容量，未來供應氨能轉化氫能運用空間極大。