打造智慧科技島 賴清德：強化國家級半導體戰略

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為打造台灣成為智慧科技島，民進黨總統參選人賴清德提出，要強化半導體國家級戰略規劃，將台灣打造成國際級IC設計製造基地，同時以可信賴AI為基礎，促進「AI產業化、產業AI化」，並打造科技創新四大平台，讓科技發展成為國家競爭力的核心。

賴清德早在2017年擔任閣揆時，就宣示透過科技研發，擴大數位前瞻基礎建設，打造台灣成為智慧國家。這次他提出七大主張，要以創新驅動為主軸，打造台灣經濟成日不落國。

他第一個主張：提升產業國際競爭力與韌性，讓台灣成為經濟日不落國。賴清德說，將持續推動「六大核心戰略產業」，發展「五大信賴產業」，包含半導體、 人工智慧、軍工、安控，及通訊產業，讓台灣成為全球供應鏈「可信賴」的伙伴，壯大台灣科技與經濟。

第二個主張要打造台灣成為智慧科技島。賴清德表示，要強化「半導體國家級戰略」，將台灣打造成國際級IC設計製造基地，持續擴大台灣半導體產業在國際社會上領先的地位，從而帶動其他科技及傳統產業發展。

另要促進「AI產業化、產業AI化」，以可信賴AI為基礎，讓台灣能成為印太人工智慧發展的國際樞紐，讓國際企業在台灣成立研發中心。賴清德並說，要打造4個科技平台，讓台灣產業人工智慧化，包括「前瞻科技研發平台」佈局半導體、資安、量子電腦、太空科技、次世代（低軌衛星）通訊、人工智慧、精準健康及腦科學等下世代科技。

建立「淨零創新科技平台」因應淨零排放系統技術需求，打造「人文社會科學及跨領域科技研究平台」，落實以人為本的數位科技發展策略，以及成立「軟體研發平台」，發展軟體驅動的新科技產業。

第三項主張是建構以人為本的智慧新社會，包含以人和社會做為數位科技服務的對象、積極消除數位落差、全面優化政府數位公共服務、創造數位社會公共福祉、建立數位民主新典範。

至於第四點主張，賴清德說，要推動金融創新與發展。具體作法包含引導資金支持國家建設、加速金融科技創新、協助產業推動ESG、擴大普惠金融。他補充說，金融單位擁有的資金有60多兆元，保險業資金也有30兆元之多，未來可以有效率、有目標性的引導國內外資金投入國家建設、策略性產業、及社會安全體系，包括：長照、社會住宅、都市更新等。

第五項主張是打造「創新創業雨林生態系」，賴清德說，會優化創新創業生態系，開拓新創國際視野，同時利用國家策略性投資，針對高中低風險的投資機會，擬訂不同投資策略和能量布建。

賴清德並提到第六項主張，除了發展台積電的護國神山外，更要發展護國群山，要讓傳統產業、服務業、觀光業及其他產業持續成長茁壯，作法包含支持地方創生、促進傳統產業與服務業升級轉型、支持中小微企業發展、推動觀光立國、發展國際化會展產業。

最後主張是綠色成長的新戰略，2050淨零轉型是國家發展戰略佈局重要議題，除發展綠能科技外，也要推動淨零科技，擴大循環經濟，運用資通訊技術、數位化工具，結合AIoT技術，協助產業進行綠色轉型，進一步建立本土「綠色金融」，鼓勵資金投入因應氣候變遷，協助產業低碳及無碳轉型，確保在「淨零轉型」下，讓國人擁有平等發展的機會。

賴清德強調，未來是強調公平競爭、安全信任、普惠包容、淨零碳排

等價值，台灣要善用自由民主國家身分，在全球供應鏈角色，打造一個人人擁有能力、擁有公平機會追求自我實現的「創新經濟、智慧國家