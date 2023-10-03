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自益信託土地如符合自用住宅用地規定 可申請按千分之2優惠稅率課地價稅

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高雄市稅捐稽徵處表示，委託人與受益人同屬一人（自益信託），且地上房屋供委託人或配偶、直系親屬住宅使用，在與信託目的不相違背的情形下，委託人視同土地所有權人，其他要件如符合地價稅自用住宅用地規定，受託人在信託關係存續期間，可申請按自用住宅用地稅率千分之2課徵地價稅。

地價稅優惠稅率申請期限為地價稅開徵40日（即9月22日）前，故如符合自用住宅用地規定，受託人應在當年9月22日前提出申請，當年即可適用，逾期申請者，則自申請次年開始適用。

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