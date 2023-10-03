IMF總裁談改革：反映包括中國崛起在內的全球經濟變化

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據英國《金融時報》3日報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃受訪時表示，IMF應作出改革，以更好反映過去10年包括中國崛起在內的全球經濟變化。根據報導中指稱，這意味喬治艾娃支持最終可能賦予中國更多投票權的改革。而之前有美方官員暗示將否決任何擴大中國投票權的舉措。

喬治艾娃在採訪中表示，從新冠疫情爆發以來，IMF能夠多次動員並克服觀點分歧，這讓她感到鼓舞，因此對實現包括投票權在內的改革目標「感到樂觀」。

根據《金融時報》指出，喬治艾娃此處指的是中國在IMF投票權佔比與其在世界經濟份量之間的差距。當前中國在IMF的投票權佔比僅為6％，而中國經濟占世界經濟的比重約為此數字的3倍。

談到低收入國家的債務重組問題時，喬治艾娃說，IMF正與中國進行穩步接觸，總體上「相當有建設性」。中國目前是全球最大的雙邊貸款國。她也呼籲成員國為IMF提供更多資源，因為在全球經濟增長乏力之際，如果IMF沒有足夠財政資源來援助陷入困境的國家，將造成毀滅性後果。

而稍早9月1日中國國務院總理李強會見了喬治艾娃。李強指出，中方願進一步深化與IMF合作，支持在全球治理中繼續發揮重要作用。希望基金組織提升新興市場國家和發展中國家在國際事務中的代表性、發言權和影響力。中方將繼續支援基金組織在債務問題上發揮作用。