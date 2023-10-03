跟帝爺公一起跑！ 順澤宮冠軍路跑拿超帥「冠軍帽」獎牌

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因挪威鐵人3項運動好手伊登（Gustav Iden）爆紅的彰化埔鹽順澤宮「冠軍帽」，成為全國3鐵、馬拉松跑者求勝的法寶，明年順澤宮也將舉辦「祈福路跑－邁向冠軍之路」馬拉松，特別的是完賽獎牌是「冠軍帽」造型，2日開放報名馬上造成轟動。

事實上2020年順澤宮就曾舉辦過路跑比賽，當時吸引5000名跑者報名，首位參賽者就是順澤宮主祀神明玄天上帝，坐在神轎上與參賽者一起起跑，也為參賽者祈福順利，是名符其實的「與神同行」。

順澤宮總幹事陳守欽表示，順澤宮玄天上帝的傳奇從2019年伊登先生開始，讓全世界都看到，這幾年他頭戴埔鹽順澤宮宮帽拿下10次世界冠軍。因此包括海內外許多3鐵、馬拉松愛好者都會來順澤宮參拜，並拿冠軍帽回家，感受玄天上帝的神威顯赫。

陳守欽指出，「2024歲次甲辰年埔鹽順澤宮祈福路跑－邁向冠軍之路」預計在明年3月24日登場，分成玄天戰神組(21K)、虎虎生風組(10K)、小龍樂活組(5K)及神龜健走組(2.5K)，同樣由玄天上帝領跑，帶領所有跑者用雙腳體驗感受彰化之美。

陳守欽說，比賽特別委託lohasnet.tw協助規畫辦理，路徑從埔鹽東跑到埔鹽西，讓跑者一覽埔鹽鄉鎮之美與田園景緻，途經埔鹽各大廟宇，更邀請作為補給站的重要角色，一起為選手們加油打氣，即日起報名到額滿為止。

陳守欽強調，完賽獎牌特別打造成冠軍帽造型，還有紀念帆布袋、毛巾、衣服與運動紀念帽等，歡迎大家一起共襄盛舉，跑出健康、跑出平安，感受埔鹽農村之美， 更感受順澤宮「帝爺公」的靈驗。