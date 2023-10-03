2023秋冬必學美拉德風格！3個穿搭公式展現高級時尚感

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對穿搭新手來說，美拉德風格亦更容易上手，相對於多巴胺穿搭着重顏色搭配的功力，美拉德風格更側重疊穿的技巧。

風靡時尚圈的多巴胺穿搭熱潮已隨着炎炎夏日，逐漸退燒，取而代之的是截然不同的大地色系——美拉德風格。不僅高級、顯白、還相當有質感，不少明星都開始趕上這股熱潮。到底美拉德風格是甚麼？「美拉德」（Maillard） 一詞原本是指食物從生到熟的過程中，所產生的美拉德反應 (Maillard Reaction)，即烹煮食物時，食物表面產生的焦糖色或啡色色澤變化。簡單而言，美拉德風格就是大地色系為主的「Tone on tone」穿搭。這種色調更適合亞洲人膚色，帶來溫暖柔和的感覺。對穿搭新手來說，美拉德風格亦更容易上手，相對於多巴胺穿搭着重顏色搭配的功力，美拉德風格更側重疊穿的技巧。想更了解美拉德風格的穿搭公式，接下來看看各大品牌2023秋冬系列和名人穿搭示範！

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想搭配出美拉德風格的話，穿搭公式是將不同深淺的棕色系單品疊加在一起，可以加上棕褐、紅棕、黃棕、卡其、杏色、白色、黑色作點綴，發揮無限的搭配可能。從不同材質的服飾下手，穿出高級質感，打破啡色沉悶的刻板印象，增添暖和愉悅的感覺。

2023 美拉德風格穿搭要點︰善用配飾：腰帶、圍巾

大地色是 Max Mara 的標誌性顏色，2023秋冬系列將美拉德風格發揮得出神入化。品牌使用駝色、黑色、棕紅色腰帶點綴整體造型，散發一貫的低調奢華。Hermès 則使用圍巾款式，堆砌出造型的層次感。

2023 美拉德風格穿搭要點︰材質搭配

對新手而言，最推薦同色系穿搭法，透過深淺色、衣服長短、剪裁及材質的差異穿出層次感，在視覺上看起來高級沉穩，是非常百搭的冬日調色盤。

Miu Miu 2023秋冬系列以羊絨大衣、燈芯絨外套、薄紗上衣、超短褲及半身裙作混搭，完美演繹了美拉德造型，大量使用深棕色、姜黃色和卡其色等大地色系，配合質感較厚實的燈芯絨和羊絨大衣，具秋冬的休閒又不失性感。

Tod's 以麂皮外套，內搭修腰西裝及皮革上衣，疊穿出不同衣服質感的碰撞，打造硬朗的形象。

Hermès 選用金屬混紡面料上衣、垂墜的綢面長裙、及絨面皮靴；羊絨大衣配金屬混紡面料連身裙，不同明暗和材質的棕色「Tone on Tone」組合，讓造型看起來更加有層次感，散發知性高雅的奢華感。

BLACKPINK Rosé 在出席 Rimowa 活動時，以深啡色無袖背心、天鵝絨短褲及同色系絲襪示人，展現高級時尚。

2023 美拉德風格穿搭要點︰顏色混搭

Miu Miu 2023秋冬系列使用深綠皮革外套、暗橙裇衫、淺啡薄紗半身裙來搭配深棕壓紋皮革外套。另一套則以姜黃色羽絨及半身裙、深棕裇衫，搭配淺綠色絲襪作點綴。

Tod’s 以紅棕色皮革上衣搭配咖啡色修腰西裝外套，在領口位置點亮整體造型。

作者／Konnie Tse

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。