LINE貼圖12周年大調查！貼圖首富擁有超過4萬5千組貼圖

2011年10月4日LINE通訊軟體推出第一組饅頭人、詹姆士等角色貼圖，12年來，各式貼圖化解不少尷尬對話或是製造效果。但你知道台灣擁有最多貼圖的人擁有幾組貼圖嗎？根據LINE統計，台灣的貼圖首富累計（包含自行購買與受贈）擁有超過4萬5000組貼圖，代表每天傳5組，也要將近25年才傳得完。 而最愛贈送貼圖的時機，根據調查以特殊節日為主，前3名分別是農曆新年、情人節跟聖誕節，用貼圖來拜年、祝福或是表達關心成為現代人問好的方式，任何節日想要送個小禮物給親友，貼圖絕對是送禮最佳選擇。另外，平均每人擁有貼圖前3名地區分別為新竹市、嘉義市跟台北市。 在貼圖誕生的10月，LINE貼圖也首次公開有趣貼圖冷知識，並搭配以「微笑」為主題展開一連串活動，自10月3日至10月11日，邀請用戶跟著貼圖微笑歡慶貼圖日。 據LINE貼圖統計，今年的貼圖傳送榜前三名，分別是漫畫間諜家家酒中人氣角色安妮亞「謎之微笑」、人氣爆棚的胖鯊魚鯊西米則占據第二、三名「笑到流淚的哈哈哈」與不失尷尬的「靦腆微笑」，展現出台灣用戶喜愛在聊天室中傳遞開心活力與正面的氛圍。 為了歡慶10月4日第一組貼圖誕生，LINE貼圖推出全新微笑貼圖作品，即日起至10月11日，推出不同微笑角度新貼圖，包含名人堂霸主「好想兔」、「白爛貓」以及可愛療癒的「法鬥皮古」、「旋轉甜不辣」等各式貼圖。此外，LINE貼圖10月4日至10月10日特別加碼「微笑集氣拿大獎」活動，邀請用戶揪親朋好友一起玩，活動期間集氣人數只要達到3萬人，10月11日就會加碼抽一支iPhone15送給參與的用戶。